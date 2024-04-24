Справа про оренду квартири за 1000 грн: ДВС арештувала майно і рахунки Князєва

Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на усе майно та рахунки колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва для стягнення в бюджет майже 1 млн гривень незаконно отриманого подарунка.

Про це повідомив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

За його словами, таке рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням колишнім головою ВС Постанови Печерського райсуду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 грн. Також ДВС наклала арешт на банківські рахунки Князєва.

"У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення", — сказав Гайченко.

Наразі відомо, що у власності Князєва зареєстровано чотири об'єкти нерухомого майна у Миколаєві та Миколаївській області.

Про оренду квартири Князєвим за зниженою ціною стало відомо у травні 2023-го. Пізніше епізод з квартирою вивели в окреме провадження, яке Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до суду.

13 грудня 2023 року НАЗК склало протокол стосовно Князєва про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП. У НАЗК зазначили, що ексголова ВСУ отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі Києва площею 133 кв. м із щомісячною платою 1 тис. грн, що значно нижче від мінімальної ринкової вартості оренди житла. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.

27 грудня Печерський райсуд Києва визнав Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання суддями подарунків. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 гривень та конфіскував подарунок в 906 600 гривень.

Що відомо про корупційний скандал у Верховному суді

15 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного Суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 млн доларів.

Також голові Верховного Суду Князєву та його спільникові – адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

16 травня у Верховному Суді скликали позачерговий пленум. На пленумі зі 168 судів Верховного Суду були присутні понад 140 суддів. 142 голосами судді ухвалили заяву, у якій взяли на себе повну відповідальність за події, "що відбуваються у зв'язку з імовірними корупційними діяннями його окремих представників".

Пленум Верховного Суду висловив недовіру голові ВСУ Всеволоду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника Верховного суду.

18 травня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 107 млн гривень. Він мав перебувати під вартою до 14 липня.

31 травня адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, залишивши колишнього голову Верховного суду під вартою. Водночас йому зменшили суму застави до 75 млн, і потім зменшували цю суму ще кілька разів.

11 липня ВАКС залишив Всеволода Князєва під вартою із правом внесення застави у 75 мільйонів гривень.

2 листопада 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишнього голову Верховного суду Всеволода Князева під вартою до 9 грудня.

5 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що тримання Князєва під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року, водночас розмір застави вчергове зменшили — з 35 млн грн до 27 млн грн. Після цього також у грудні суд зменшив Князєву заставу з 27 до 20 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 30 січня продовжив запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою до 29 березня 2024 року. Також суд зменшив Князєву заставу з 20 до 18,168 мільйона гривень.

31 січня стало відомо, що за Князєва внесли заставу 18,168 млн грн і він вийшов з-під варти.