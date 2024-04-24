Байден планує відновити постачання зброї Україні цього тижня

Президент США Джо Байден заявив, що розраховує на відновлення постачання зброї в Україну вже на цьому тижні.

Про це йдеться у заяві глави американської держави, опублікованій на сайті Білого дому.

"Двопартійна більшість у Сенаті приєдналася до Палати представників, щоб відповісти на заклик історії в цей критичний момент", — відзначив Байден.

Він запевнив, що підпише документ, що той опиниться у нього на столі.

"Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня. Потреба нагальна: для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії", — підкреслив очільник США.

Він подякував законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт.

"Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін", — наголосив Байден.

У ніч на 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів. "За" проголосували 79 конгресменів (за необхідних 51), "проти" — 18. Законопроєкт також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.