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Маркарова розповіла, чи реально перенести виробництво систем Patriot до України
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Маркарова розповіла, чи реально перенести виробництво систем Patriot до України

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Оксана Маркарова
Пані посол України у США Оксана Маркарова. УНІАН

Пані посол у США Оксана Маркарова заявила, що перенести виробництво ЗРК Patriot до України "абсолютно реально".

Про це дипломатка повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Таке завдання у нас стоїть і від президента, і від міністра оборони. Перемовини ведуться досить предметно з моменту останнього візиту глави держави до Сполучених Штатів, після цього наші компанії зустрічалися. Це вже дуже предметна робота", — сказала Маркарова.

Пані посол у США зазначила, що наразі не може назвати чітких рамок, але запевнила, що зі свого боку Україна намагається прискорити процес.

"Це абсолютно реально. Є багато компаній, я зараз говорю не про Patriot, а про інші спроможності, які вже розпочали будівництво чи спільні проєкти з українськими вдома. Будемо активно працювати, щоб це стосувалося всіх спроможностей, включно з такими складними як Patriot", — додала дипломатка.

18 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що ФРН надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших держав ЄС.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найгострішою потребою для українських сил.

"Якби американці могли надіслати Patriot, це б надзвичайно допомогло", — сказав посадовець в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

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