Рада ухвалила зміни до закону щодо спрощення процедури надання статусу УБД

Парламент України 23 квітня ухвалив зміни до деяких законів щодо удосконалення порядку ведення військового та обліку набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної ради.

"Верховна рада на пленарному засіданні 23 квітня прийняла в цілому закон про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та отримання статусу ветерана війни під час дії воєнного стану (реєстр. №11143)", – йдеться у повідомленні.

У пояснювальній записці до документа вказується, що його розроблено "з метою упорядкування окремих норм законодавства в частині правового регулювання обробки інформації з обмеженим доступом у системах Міноборони України, впровадження профілів безпеки, інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими системами та надання статусу учасника бойових дій в електронному (автоматичному) режимі".

"Ухвалений законопроєкт внести зміни до законів "Про оборону України", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", "Про хмарні послуги", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають автори закону, ці зміни передбачають:

розробку та затвердження Міноборони та СБУ галузевих та/або цільових профілів безпеки для відповідних інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем;

встановлення особливих умов для обробки інформації у воєнній і оборонній сфері Міноборони у власних системах на період дії правового режиму воєнного стану;

цифровізацію процесу надання статусу учасника бойових дій;

розширення переліку відомостей, які обробляються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів та інноваційної інформаційної взаємодії з іншими системами для отримання таких відомостей.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 січня 2024-го уряд офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою.