Президент Володимир Зеленський заявив, що виробництво зброї українським оборонно-промисловим комплексом має щомісяця відчутніше доповнювати постачання озброєнь від країн-партнерів.

Про це глава держави сказав під час звернення 23 квітня.

"Дякую кожному й кожній, хто працює на наших оборонних виробництвах – у сотнях компаній, які роблять усе, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, українські системи РЕБ, український софт для оборони – дякую всім, чий внесок допомагає Україні битися", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що це щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць тільки на тих підприємствах, які безпосередньо належать до сфери ОПК.

"Дякую й кожній компанії, яка співпрацює з ними та допомагає. Дякую всім партнерам, які допомагають та реалізовують домовленості про спільні оборонні проєкти. Наше виробництво має щомісяця відчутніше доповнювати постачання зброї від партнерів, і саме таку мету ми ставимо: щомісяця – більше української зброї", — додав він.

Кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

Останні розробки наземних безпілотних технологій від Brave1

У листопаді 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що учасники оборонного кластера Brave1 створили для військових універсального наземного робота UGV Sirko-S1. Машина може перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку позицій противника.

5 січня 2024 року Федоров інформував, що фахівці тестують наземного безпілотного робота D-21-11, який може проводити розвідку, а також обороняти, або штурмувати позиції.

Наприкінці лютого Федоров поінформував, що учасники кластера Brave1 розробили транспортер FoxTac на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових з поля бою.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

"Укроборонпром"

9 лютого 2023 року повідомлялось, що держконцерн "Укроборонпром" та одна з країн Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120-мм. Також було укладено контракт з Міністерством оборони на постачання цих засобів ураження Збройним силам України.

14 березня "Укроборонпром" розпочав виробляти осколково-фугасні 125-мм снаряди для танкової гармати спільно з однією з країн НАТО.

У квітні одне з підприємств держконцерну "Укроборонпром" та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125-мм.

12 травня 2023-го тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що відомство замовить в "Укроборонпрому" танки "Оплот" для української армії.