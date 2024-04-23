НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Повітряні Сили: вночі збили 15 з 16 "шахедів"
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЗСУЗброяПодіїЗброя і технологіїВійна

Повітряні Сили: вночі збили 15 з 16 "шахедів"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Повітряні Сили: вночі збили 15 з 16 "шахедів"
Робота мобільних груп ППО. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

У ніч проти 23 квітня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях збили 15 із 16 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.

Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

За його даними, у ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської обл. — РФ — та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) і Курської обл. — РФ.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

"Цієї ночі захисниками неба збито 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили: вночі збили 15 з 16 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі збили 15 з 16 "шахедів". Повітряні Сили

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Чинного міністра викрили на заволодінні державною землею — НАБУ
Чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею — НАБУ
Російська армія атакувала Одесу &quot;Шахедами&quot;: що відомо
Російська армія атакувала Одесу "Шахедами": що відомо
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 800 військових за добу — Генштаб
Генштаб ЗСУ зведення, яка ситуація на фронті
Генштаб: вночі знищили 15 "шахедів", на фронті відбулося 86 бойових зіткнень

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Телевежа, Харків
Влучання у телевежу у Харкові: є перебої з сигналом. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Робота ппо
Вночі знищено 5 "шахедів", вранці — один розвідувальний дрон РФ — Повітряні сили
Ракета
Росія буде максимально інтенсифікувати свої удари по території України — Повітряні сили
На початок