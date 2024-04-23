У ніч проти 23 квітня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях збили 15 із 16 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
За його даними, у ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської обл. — РФ — та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) і Курської обл. — РФ.
Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.
"Цієї ночі захисниками неба збито 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.
Повітряні Сили: вночі збили 15 з 16 "шахедів". Повітряні Сили