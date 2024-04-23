В Одесі через атаку дронів семеро людей постраждали; у Києві ППО збила всі російські безпілотники; Велика Британія виділяє Україні найбільший пакет військової допомоги та нове засідання "Рамштайн" відбудеться у п'ятницю, 26 квітня, у віртуальному форматі за участі Ллойда Остіна — Суспільне підготувало головні новини ранку 23 квітня.

1. В Одесі поранення дістали 9 людей

Російська армія атакувала безпілотниками Одесу. Поранення отримали 9 людей, з них 4 дітей, повідомив міський голова Геннадій Труханов Пошкоджені житлові будинки, сталося займання, на місці працюють служби.

Контекст: Армія РФ вночі атакувала Одесу "шахедами". У місті пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 1:33. У Повітряних силах попередили про рух "шахедів" з тимчасово окупованої території Херсонської області у напрямку Одеси. Пізніше у Силах оборони півдня України повідомили, що в місті триває бойова робота.

2. У Києві ППО збила всі російські дрони — КМВА

У Києві цієї ночі протиповітряна оборона знищила усі російські БПЛА, запущені по українській столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він підкреслив, що даних про потерпілих та руйнувань внаслідок повітряної атаки не зафіксовано.

"На цей момент у столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих (дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються)", — написав Попко.

За його словами, "шахеди" для ударів по Києву росіяни запустили з території Курської області. Ударні безпілотники пролетіли крізь Сумську та Черкаську область, та заходили на столицю з південно-західного напрямку.

Контекст: Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи у Києві під час повітряної тривоги. У КОВА поінформували про роботу ППО на Київщині.

3. Велика Британія виділяє Україні найбільший пакет військової допомоги

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

Йдеться про 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.

Пакет допомоги містить:

60 човнів, зокрема — рейдові та водолазні катери, а також морські гармати,

понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow,

понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів,

майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

Контекст: На початку квітня Британія передала Україні свої військові кораблі. Вони були виведені зі складу Королівського військово-морського флоту. На цих тральниках український екіпаж пройде підготовку з пошуку мін у Чорному морі.

4. "Рамштайн" відбудеться 26 квітня в онлайн-форматі за участі Ллойда Остіна

У п’ятницю, 26 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун проведуть 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер.

Віртуальна зустріч відбудеться через два роки після того, як Остін вперше скликав групу.

"Попри припущення Росії про те, що міжнародна спільнота з часом розпадеться і втратить зацікавленість у підтримці України, все було навпаки", — сказав Райдер.

Він поінформував, що група складається з 50 країн, і вона залишається єдиною в протистоянні вторгненню Путіна.

Контекст: Попередня, 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулася 20 березня на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині. Боєприпаси та протиповітряна оборона були головними темами засідання.