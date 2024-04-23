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"Рамштайн" відбудеться 26 квітня в онлайн-форматі за участі Ллойда Остіна – Пентагон
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"Рамштайн" відбудеться 26 квітня в онлайн-форматі за участі Ллойда Остіна – Пентагон

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Генерал Пет Райдер
Речник Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер. Фото: AP Photo/Kevin Wolf

США налаштовані та готові розпочати надання необхідного військового потенціалу Україні після ухвалення додаткового бюджетного законодавства Палатою представників.

Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер.

Він підкреслив, що у п’ятницю, 26 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун проведуть 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України.

Віртуальна зустріч відбудеться через два роки після того, як Остін вперше скликав групу.

"Я б сказав, що примітно, що попри припущення Росії про те, що міжнародна спільнота з часом розпадеться і втратить зацікавленість у підтримці України, все було навпаки", — сказав Райдер.

Він поінформував, що група складається з 50 країн, і вона залишається єдиною в протистоянні вторгненню Путіна. Путін також вважав, що його напад на Україну якимось чином розірве альянс НАТО.

"Ви бачили, як альянс НАТО для колективної оборони розширюється, підкреслюючи міжнародний консенсус, що безпека України має значення для безпеки всіх наших націй", – сказав прессекретар.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися 19 раз. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

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