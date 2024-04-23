Bloomberg: атаки дронів скоротили переробку російської нафти

У середині квітня Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу. Це приблизно на 10 тисяч барелів або на 0,2% нижче середнього показника на початку місяця.

Про це повідомляє з посиланням на власні розрахунки Bloomberg.

Причинами падіння нафтопереробної галузі стали ремонти заводів, що постраждали від атак безпілотників. Джерела видання зазначають, що відновлення пошкоджених НПЗ у Росії відбувається повільно.

Як пише видання, оскільки вторгнення в Україну триває вже третій рік, Київ використовує безпілотники, щоб завдати удару по найважливішій галузі промисловості Росії. Український уряд прагне обмежити постачання російського палива на лінію фронту та скоротити надходження нафтодоларів до скарбниці Кремля.

На початку 2024 року безпілотники націлили на ключові російські нафтопереробні заводи, спричинивши їхню часткову або повну зупинку.

За словами джерел, добові темпи перероблення сирої нафти на нафтопереробних заводах Росії, які постраждали від атак українських безпілотників, становили в середньому 1,23 мільйона барелів з 1 по 17 квітня. За підрахунками Bloomberg, це приблизно на 280 000 барелів на день менше, ніж середній показник за період 1-24 січня до атак.

Туапсинський завод ПАТ "Роснефть", який постраждав наприкінці січня, залишається в автономному режимі, а інші пошкоджені нафтопереробні заводи, що належать виробнику, досі не відновили свої показники до рівня до нападу.

Обсяги переробки сирої нафти на підприємстві Norsi ПАТ "Лукойл" у Нижньому Новгороді також нижчі за січневі рівні, але на початку цього року на підприємстві також стався технічний інцидент, який створив тиск на його роботу.

На нафтопереробну галузь вплинула також і повінь, через яку зупинився Орський нафтопереробний завод.

22 березня США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари можуть призвести до зростання світових цін на нафту й спровокувати дії у відповідь.

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина наголосила, що нафтопереробні заводи на території РФ є законними цілями з військового погляду.

Що відомо про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в РФ

13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.