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Зеленського роздратувало прохання віцепрезидентки США не бити по російських НПЗ — WP
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Зеленського роздратувало прохання віцепрезидентки США не бити по російських НПЗ — WP

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час Мюнхенської безпекової конференції у лютому закликала главу української держави Володимира Зеленського утриматись від ударів по російських НПЗ.

Про це повідомила The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Як зазначили співрозмовники газети, Гарріс провела зустріч із Зеленським у ході якої пояснила, що прохання зумовлене думкою американських офіційних осіб про те, що атаки на нафтопереробні заводи РФ призведе до підвищення світових цін на енергоносії й спровокує Росію до агресивної помсти Україні.

WP підкреслила, що розмова на цю тему роздратувала українського лідера.

Джерела вказали, що Зеленський "відмахнувся" від таких рекомендацій, оскільки не був впевнений, що це відображення консенсусної позиції адміністрації Джо Байдена.

У матеріалі стверджується, що підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом нинішнього Білого дому перед президентськими виборами в Сполучених Штатах.

Водночас, за словами співрозмовників, це також важливо для збереження підтримки українських військових зусиль у Європі.

"Підвищення цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні", — наголосив американський високопосадовець.

У США також сумніваються у військовій вигоді від цих атак. Зокрема в Пентагоні вважають, що удари мало зменшують боєздатність РФ і призвели до масованої ракетної атаки на українську електромережу, яка завдає Україні набагато більшої шкоди, ніж удари по НПЗ завдали Росії.

WP додає, що позиція американців стосовно атак на російські нафтопереробні заводи обурила Україну, яка вважає такі дії справедливими, враховуючи безперервні атаки РФ на українську територію.

Українці ж вважають такі атаки необхідними для того, аби підвищити ціну російської агресії й підкреслити, що суспільство у РФ не буде в безпеці, доки не закінчиться розв'язана Путіним війна.

22 березня США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари можуть призвести до зростання світових цін на нафту й спровокувати дії у відповідь.

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина наголосила, що нафтопереробні заводи на території РФ є законними цілями з військового погляду.

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