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22 квітня світло відключатимуть на Харківщині та у Кривому Розі — Міненерго
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22 квітня світло відключатимуть на Харківщині та у Кривому Розі — Міненерго

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Електроенергія
Лінія електропередач. УНІАН

Станом на ранок 22 квітня обмеження електропостачання продовжують діяти на Харківщині, а також у Кривому Розі (Дніпропетровщина). На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії загальним обсягом 7858 МВт-год. Експорту не передбачається.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві додали, що минулої доби у вечірні години Україна також отримувала аварійну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії. Сумарний обсяг постачання електрики склав менше відсотка від добового обсягу споживання.

"Також на запит українського оператора системи передачі здійснюється екстрене постачання електроенергії й поточної доби. Сумарний обсяг залученої електроенергії прогнозується до 2% від прогнозованого обсягу добового споживання", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів та негоди

На Донеччині вчора армія РФ обстріляла одну з шахт. Поранення отримали троє працівників. Повторний обстріл підприємства стався вночі. Пошкоджено будівлі. Також у регіоні через сильний вітер відключилась повітряна лінія, знеструмилися побутові споживачі та дві шахти (під землею працювало 25 людей). Працівники вийшли на поверхню.

Стан мереж

На Одещині вчора через технологічне порушення короткостроково вимикалось обладнання на високовольтній підстанції, знеструмлювалися побутові споживачі.

На Івано-Франківщині через технічне порушення короткостроково вимикалась високовольтна підстанція. У результаті знеструмлювалися побутові споживачі та один юридичний споживач.

На Сумщині через падіння дерева пошкоджено високовольтну повітряну лінію, вимикались побутові споживачі. Нарізі лінію включено в роботу.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

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