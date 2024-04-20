Байден закликав Сенат швидко схвалити законопроєкт щодо допомоги Україні

Президент США Джо Байден подякував Палаті представників за ухвалення законопроєкту та закликав Сенат "швидко надіслати пакет на його стіл".

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою", — написав Байден.

Він також заявив, що Палата представників сьогодні проголосувала за просування американських інтересів національної безпеки та "чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені".

Палата представників Сполучених Штатів 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні, 19 квітня, у Білому домі також заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги Україні буде схвалений Палатою представників.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.