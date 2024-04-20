Станом на ранок 20 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 458 580 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 750 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7213 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 13873 (+21) од,
- артилерійських систем — 11678 (+20) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 763 (+1) од,
- літаків — 348 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9341 (+30),
- крилаті ракети — 2109 (+13),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15717 (+46) од,
- спеціальна техніка — 1918 (+3).
Дані уточнюються.