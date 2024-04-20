Генштаб: вночі РФ атакувала ракетами, на фронті за добу — 102 бойових зіткнення

Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї атаки уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку росіян, на Бахмутському та а Новопавлівському напрямках — по 23 атаки. Загалом військо РФ завдало 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснило 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 квітня.

Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області; Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Ямполівка, Торське, Спірне, Дружба, Іванівське, Часів Яр, Дружківка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Новопокровське, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області та Іванівка на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку окупанти РФ 13 разів атакували позиції українських захисників в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війскьо РФ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 23 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ 5 разів атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 7 безуспішних атак на позиції українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.