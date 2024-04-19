Палата представників США сьогодні 19 квітня підтримала винесення на розгляд законопроєкту з допомогою Україні. Процедурне голосування також пройшли й законопроєкти про допомогу Ізраїлю й Тайваню.

Про це повідомляє The Hill.

"За" відповідне рішення проголосували 316 конгресменів, "проти" — 94.

"Це просування наближає спікера Майка Джонсона на один крок до ухвалення вибухонебезпечного пакету допомоги іноземним державам, який був предметом інтенсивних дебатів у Капітолії", — пише The Hill.

Остаточне голосування має відбутись у суботу 20 квітня.

Спікер Палати представників Майк Джонсон, коментуючи голосування, сказав, що конгресмени "з нетерпінням чекають на остаточне ухвалення законопроєкту".

"Я думаю, що тут важливо пам'ятати кілька речей: Ми не прийняли додатковий законопроєкт Сенату. До Сенату було направлено фактично порожній чек на отримання іноземної допомоги, що не відповідало політиці чи процесу в Палаті представників. Було б краще розбити законопроєкти на чотири окремі заходи для розгляду. І це те, що ми матимемо завтра", — зазначив він.

Джонсон також нагадав, що до законопроєкту був доданий закон RICO, який стосується використання активів корумпованих російських олігархів для фінансування опору в Україні. Також була запроваджена концепція позики "замість подарунка".

"Ми також включили деякі дійсно важливі санкції проти Росії, Китаю та Ірану, які я вважаю новою віссю зла, і багато хто з нас так вважає, і саме вони є агресорами в цій ситуації. Реальність така, що якби Палата представників не зробила цю політику і процес кращими, дозволивши завтра внести поправки в залі в процесі голосування, нам би довелося проковтнути додатковий законопроект Сенату", — додав спікер.

16 квітня Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.