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Медзаклади України отримають ще 52 генератори для роботи на випадок блекаутів — МОЗ
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Медзаклади України отримають ще 52 генератори для роботи на випадок блекаутів — МОЗ

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Українські медичні заклади отримають ще 52 генератори потужністю від 18 до 240 кВт для роботи повноцінної та безперебійної роботи на випадок відключень електроенергії. Українці зможуть отримувати медичні послуги за будь-яких умов.

Про це 15 квітня повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ).

Там додали, що обладнання закуплене у межах спільного проєкту МОЗ та Світового банку "Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні".

"Генератори будуть розподілені до дев’яти областей: Житомирської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської та Хмельницької. У переліку медзакладів – лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги тощо", — йдеться у повідомленні.

Загалом, наразі заклади охорони здоров’я України мають майже 11 200 генераторів.

"Проте атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру посилилися, і це створює додаткові виклики й навантаження для медичної системи. Тож забезпечення медзакладів обладнанням для безперебійного живлення триває по всій Україні. Постачання відбувається відповідно до актуальних потреб кожної області", — йдеться у повідомленні.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

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