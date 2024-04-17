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Столтенберг анонсував засідання Ради Україна — НАТО за участю Зеленського 19 квітня
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Столтенберг анонсував засідання Ради Україна — НАТО за участю Зеленського 19 квітня

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НАТО, Україна
Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, 14 червня, 2023 рік. Владислав Кравець/Суспільне

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поінформував, що 19 квітня Альянс скликає засідання Ради Україна — НАТО, у якому, зокрема візьме участь президент Володимир Зеленський.

Про це Єнс Столтенберг повідомив на пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, 17 квітня.

"Ми обговоримо, як розширити нашу підтримку України, зокрема, й те, як надати більше систем ППО. Оскільки ситуація на полі бою залишається дуже важкою, ми всі чули чітке і термінове прохання про більше допомоги від України", — сказав генсек Альянсу.

Він також привітав кроки з боку Конгресу США для схвалення допомоги Україні найближчими днями.

"Це все частина підтримки, яка надається, включаючи F-16 від Нідерландів та Данії. Але Україна потребує ще більше. Тому якщо перед союзниками стоїть вибір між тим, щоб досягти своїх цілей щодо спроможностей, і тим, щоб надати більше допомоги Україні, моє повідомлення чітке — передайте Україні більше", — сказав Столтенберг.

16 квітня президент Володимир Зеленський під час звернення заявляв, що зробить запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО для обговорення постачання озброєння та систем протиповітряної оборони.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна — НАТО

Створення Ради Україна — НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.

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