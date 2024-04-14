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БПЛА змінюють війну в Україні, як танки під час Першої світової — WP
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БПЛА змінюють війну в Україні, як танки під час Першої світової — WP

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Розвідувальний дрон
Розвідувальний дрон. Getty Images

Безпілотники змінюють війну в Україні, так само як під час Першої світової танки. Дрони фактично паралізують небо.

Про це написала газета The Washington Post.

У матеріалі зазначається, що БПЛА заважають руху штурмових груп. Зростання кількості малих безпілотників на фронті перетворило так звану "сіру зону" на "зону смерті".

Командир взводу ударних дронів Code 9.2 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олександр Настенко розповів WP, що ті, хто наважуються рухатися вночі під "поглядами" БПЛА, "гинуть моментально".

За словами військового, відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну. Спочатку вони дали перевагу Україні, але потім росіяни почали масово виробляти власні дрони.

"Те, що ми зараз спостерігаємо — це бліцкриг безпілотної війни", — заявив керівник штабу компанії BRINC Drones Ендрю Коте.

На думку менеджера, БПЛА в Україні так само змінюють війну, як свого часу танки у роки Першої світової війни.

Як також підкреслили українські військові, у радіусі 10 кілометрів на полі бою перебувають 100 безпілотників. Однак важко розрізнити, чиї вони.

При цьому дрони допомагають Україні в умовах дефіциту боєприпасів. Хоча захисники України висловили думку, що артилерійські снаряди вкрай необхідні, інакше можна програти війну.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін у інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

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