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Мінцифра, Міноборони та розробники підписали меморандум про розвиток технології UA Drone ID — Федоров
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Мінцифра, Міноборони та розробники підписали меморандум про розвиток технології UA Drone ID — Федоров

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Дрон, БПЛА
Розвідувальний безпілотник WarDog. Михайло Федоров/Telegram

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум із Міноборони України та розробниками про розвиток технології UA Drone ID в DELTA. Перед цим оборонне відомство презентувало її державам-членам НАТО.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Міністр пояснив, що UA Drone ID — це функціонал в екосистемі DELTA, яка допоможе ідентифікувати "свої — чужі" дрони. За його словами, завдяки цьому є змога мінімізувати "дружній вогонь", зберегти більше безпілотників ЗСУ та краще проаналізувати їх використання.

"UA Drone ID розробили військові з Центру інновацій Міноборони разом із громадською організацією "Аеророзвідка" та компанією CossackLabs. Це унікальний приклад співпраці військових із цивільними по треку технологій в армії. Інновації — наша очевидна перевага над ворогом, і дуже круто, що до цього залучені цивільні", — йдеться у дописі Федорова.

Він додав, що технологію UA Drone ID вже протестували в бойових умовах з ударними БПЛА і вона точно підвищує ефективність і безпечність місій та дає краще розуміння ситуації на полі бою під час виконання військових завдань.

"Далі технологія UA Drone ID в DELTA посилить аналіз того, як краще використовувати дрони — наприклад, можна буде планувати, які з них краще застосовувати для враження конкретних цілей. Нагадаю, нещодавно розпочався новий етап розвитку системи ситуаційної обізнаності DELTA, туди почали інтегрувати різні типи дронів та інструменти для планування роботи операторів", — написав Федоров.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

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