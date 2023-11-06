Foreign Policy: через брак боєприпасів ЗСУ все більше покладаються на FPV-дрони

Понад дві третини виведених з ладу в останні місяці російських танків підбили саме за допомогою українських FPV-дронів.

Про це пише американське видання Foreign Policy, посилаючись на представника НАТО.

На третій рік повномасштабного російського вторгнення в Україну використовувати FPV-дрони стали майже на всіх ділянках фронту. Видання пише, що обидві сторони нагромадили достатньо практичних навичок.

FPV-дрони — це недорогі безпілотники, що коштують близько 400 доларів і здатні нести до п'яти, а то й більше кілограмів вибухівки. Вони часто несуть гранати або бомби, які іноді вибухають у польоті. Такі дрони оснащені досить дешевими камерами, і їм складно виходити на ціль уночі або в похмуру погоду.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі розповів, що точність FPV-дронів становить менше ніж 50%.

Наприклад, для знищення танка, за його словами, може знадобитися з десяток або більше FPV-дронів.

Як пише Foreign Policy, все це ознака зростаючої залежності ЗСУ від безпілотників у ситуації, коли Київ, як і раніше, чекає від США та інших країн Заходу постачання боєприпасів.

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський під час річної підсумкової зустрічі з журналістами заявив, що Україна у 2024 році виготовить мільйонів дронів. Проте посадовець не уточнив, якого саме типу і скільки на це витратять коштів.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна налагодила серійне виробництво безпілотників, які є аналогами іранських дронів-камікадзе типу Shahed.