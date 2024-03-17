Україна зіткнулася з нестачею ракет для ППО, що доведеться збивати по одній із пʼяти ракет. Нині оборонці збивають приблизно чотири з пʼяти.

Про це пише британська газета The Telegraph.

Видання наводить приклад російського обстрілу Одеси 15 березня, коли внаслідок атаки загинуло понад 20 людей. Видання пише, що у регіоні недостатня кількість ракет для ППО, щоб відбити атаку.

"Це означає, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, Україні скоро доведеться розподілити свої системи ППО на збиття лише однієї з п’яти", — йдеться у матеріалі.

Це матиме "значний вплив на міські центри України", цитує Washington Post слова двох українських посадовців американським чиновникам на конференції з питань безпеки цього року.

The Telegraph водночас цитує російських офіційних осіб, які заявили, що "знають, що в Україні закінчуються боєприпаси" і готові завдавати ударів. Також російська сторона каже, що в українських військових "вдосталь безпілотників", аби завдавати ударів по території Росії і, здається, "відносно добре озброєні".

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Відомо про 21 загиблого та 75 поранених. Серед загиблих — рятувальник Денис Колесніков, фельдшер Сергій Ротару, колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.