Ввечері, 14 квітня, Іран безпілотниками та ракетами атакував Ізраїль. Десятки ізраїльських військових літаків підняли в повітря, заявив міністр оборони країни Йоав Галант.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Після заяви Ізраїлю про атаку безпілотників на країну, Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) заявив у заяві, трансльованій на державному телебаченні, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану, пише The New York Times.

За словами міністра оборони Галанта, США та інші союзники надали Ізраїлю "нові можливості" для захисту від іранського нападу. Зокрема, посилено ізраїльську систему ППО.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заявляв, що Ізраїль готовий до прямої атаки з боку Ірану і відповість тим же.

"Громадяни Ізраїлю, в останні роки, а ще більше в останні тижні, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші оборонні системи розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна, ЦАХАЛ сильний, суспільство сильне”, — йдеться у відеозверненні прем'єра.

Нетаньягу додав, що Ізраїль вдячний США за те, що вони стоять на боці Ізраїлю, а також за підтримку Великої Британії, Франції та багатьох інших країн. Він закликав громадян Ізраїлю зберігати спокій і прислухатися до директив командування ЦАХАЛу. Раніше військові опублікували інструкції для цивільного населення.

Починаючи з неділі, у школах Ізраїлю мають скасувати уроки, екскурсії та інші заходи, а учнів завчасно відпустять на канікули на честь свята Песах.

Що відомо про напруженість між Ізраїлем та Іраном

На тлі повідомлень про те, що Іран може напасти на Ізраїль у найближчі 48 годин, низка країн закликала своїх громадян покинути ізраїльську територію. Зокрема, Німеччина закликала своїх громадян покинути територію Ірану та утриматися від поїздок до Ізраїлю. Польща також попередила своїх громадян про поїздки на Близький Схід. Попередження стосується також Ірану.

Крім того, ліванський телеканал Аль-Маядін, посилаючись на ізраїльські ЗМІ, повідомив, що Катар, Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн просять своїх громадян негайно залишити Ізраїль.

Як пише The Times of Israel, станом на ранок 13 квітня Ізраїль залишається у стані підвищеної готовності до нападу Ірану. CNN водночас пише, що США очікують, що найближчими днями Іран атакує численні об’єкти в Ізраїлі. За словами джерел, Штати допоможуть з перехопленням снарядів.

Напередодні, 12 квітня, агенство AFP повідомило, що США перекидають додаткові сили на Близький Схід в очікувані атаки Ірану на Ізраїль. The Wall Street Journal з посиланням на джерела раніше повідомила, що Ізраїль готується до прямої атаки з боку Ірану на півдні або півночі протягом найближчих 24-48 годин.

Ввечері, 13 квітня, Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, заявила Армія оборони Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив у заяві, трансльованій на державному телебаченні, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану.

За заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.