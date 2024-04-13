НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Іран безпілотниками та ракетами атакував Ізраїль
ІЗРАЇЛЬІРАНБЛИЗЬКИЙ СХІДВІЙНАПодіїСвітВійнаЗброя і технології

Іран безпілотниками та ракетами атакував Ізраїль

Важливо
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Ввечері, 14 квітня, Іран безпілотниками та ракетами атакував Ізраїль. Десятки ізраїльських військових літаків підняли в повітря, заявив міністр оборони країни Йоав Галант.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Після заяви Ізраїлю про атаку безпілотників на країну, Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) заявив у заяві, трансльованій на державному телебаченні, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану, пише The New York Times.

За словами міністра оборони Галанта, США та інші союзники надали Ізраїлю "нові можливості" для захисту від іранського нападу. Зокрема, посилено ізраїльську систему ППО.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заявляв, що Ізраїль готовий до прямої атаки з боку Ірану і відповість тим же.

"Громадяни Ізраїлю, в останні роки, а ще більше в останні тижні, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші оборонні системи розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна, ЦАХАЛ сильний, суспільство сильне”, — йдеться у відеозверненні прем'єра.

Нетаньягу додав, що Ізраїль вдячний США за те, що вони стоять на боці Ізраїлю, а також за підтримку Великої Британії, Франції та багатьох інших країн. Він закликав громадян Ізраїлю зберігати спокій і прислухатися до директив командування ЦАХАЛу. Раніше військові опублікували інструкції для цивільного населення.

Починаючи з неділі, у школах Ізраїлю мають скасувати уроки, екскурсії та інші заходи, а учнів завчасно відпустять на канікули на честь свята Песах.

Що відомо про напруженість між Ізраїлем та Іраном

На тлі повідомлень про те, що Іран може напасти на Ізраїль у найближчі 48 годин, низка країн закликала своїх громадян покинути ізраїльську територію. Зокрема, Німеччина закликала своїх громадян покинути територію Ірану та утриматися від поїздок до Ізраїлю. Польща також попередила своїх громадян про поїздки на Близький Схід. Попередження стосується також Ірану.

Крім того, ліванський телеканал Аль-Маядін, посилаючись на ізраїльські ЗМІ, повідомив, що Катар, Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн просять своїх громадян негайно залишити Ізраїль.

Як пише The Times of Israel, станом на ранок 13 квітня Ізраїль залишається у стані підвищеної готовності до нападу Ірану. CNN водночас пише, що США очікують, що найближчими днями Іран атакує численні об’єкти в Ізраїлі. За словами джерел, Штати допоможуть з перехопленням снарядів.

Напередодні, 12 квітня, агенство AFP повідомило, що США перекидають додаткові сили на Близький Схід в очікувані атаки Ірану на Ізраїль. The Wall Street Journal з посиланням на джерела раніше повідомила, що Ізраїль готується до прямої атаки з боку Ірану на півдні або півночі протягом найближчих 24-48 годин.

Ввечері, 13 квітня, Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, заявила Армія оборони Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив у заяві, трансльованій на державному телебаченні, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану.

За заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом ТЕЦ
Удар по житловому будинку в Очеретиному, Petriot від Німеччини, штурми росіян на Донеччині. 781 день війни. Онлайн
Робота ППО над Єрусалимом
Іран почав атаку на Ізраїль: що відбувається на Близькому Сході
Зеленський: "Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи"
Зеленський: "Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи"
Зведення Генштабу ЗСУ 13 квітня, яка ситуація на фронті, війна в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 60 бойових зіткнень
Послиня Брінк закликала Конгрес США проголосувати за допомогу Україні
Послиня Брінк закликала Конгрес США проголосувати за допомогу Україні

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
ППО над Ізраїлем
США та Британія збили безпілотники, які летіли на Ізраїль
Сунак і Байден
Наша підтримка безпеки є залізною: політична спільнота виступила із засудженням атаки Ірану на Ізраїль
Ситуація в Ізраїлі
Низка країн закликала своїх громадян покинути Ізраїль на тлі загрози з боку Ірану
ППО Ізраїлю
В Ізраїлі пролунали сирени повітряної тривоги. ЦАХАЛ повідомив про ракетну атаку з Лівану
На початок