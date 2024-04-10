Україна у квітні отримає від ЄК €1,5 млрд допомоги

Україна в березні отримала від Європейського союзу 4,5 млрд євро в рамках проміжного фінансування. У квітні Київ отримає другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Сьогодні члени Керівного комітету та учасники Міжвідомчої платформи координації донорів в Україні вперше зустрілися в Києві.У цій дев’ятій зустрічі взяли участь Україна, країни G7, а також Республіка Корея, Нідерланди, Норвегія та Швеція, а також спостерігачі з Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Іспанії, Бельгії, Фінляндії та Швейцарії.

На засіданні Європейська комісія поінформувала Керівний комітет ЄС про виділення Україні в березні 4,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Ці кошти дозволяють фінансувати функціонування держави, зокрема виплату зарплат бюджетникам, пенсій та надання основних державних послуг.

"Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов", — ідеться в повідомленні.

8 березня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Україна отримає перший транш за чотирирічною програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярда євро вже у березні, а другий, на суму 1,5 мільярда — надійде у квітні цього року.

Програма Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У межах програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування у межах цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів у межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій. Крім цього, бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.

1 лютого 2024 року 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility.

28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 - 2027 роки.