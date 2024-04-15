НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Даємо українцям усе, що просять для захисту": Стано про можливість збиття російських ракет країнами ЄС
ЄСЗброяВторгнення Росії в УкраїнуСвітЗброя і технологіїПолітика

"Даємо українцям усе, що просять для захисту": Стано про можливість збиття російських ракет країнами ЄС

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Петер Стано
Речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано. Європейська комісія

Європейський союз надає Україні все, про що вона просить, щоб захистити себе від російських атак, а питання захисту неба безпосередньо стосується урядів держав-членів ЄС.

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано.

У речника запитали про ймовірність допомоги союзників Україні у відбитті ракетних ударів так, як це зробили США і Велика Британія знищивши кілька іранських безпілотників, що атакували Ізраїль.

"Це 2 різні речі з низки причин. Чи можемо ми вважати це прецедентом? Це хороше питання для країн-членів. ЄС не займається питаннями повітряного простору. Держави-члени контролюють власний повітряний простір для такого типу операцій, тому ми не можемо це коментувати. Щодо України я можу лише повторити те, що сказав наш верховний комісар: "Ми надаємо Україні все, про що вона просить, щоб захистити себе від російських атак", — сказав він.

Ввечері, 13 квітня, Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, заявила Армія оборони Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану.

ЗМІ повідомили, що військові літаки США та Великої Британії збили кілька іранських безпілотників над іраксько-сирійським кордоном.

14 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері телемарафону заявив, що можливість прикриття західних областей України польськими системами ППО Patriot є реальною.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб захистити Україну повністю потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Німеччина ініціювала аналіз всіх наявних, не лише у союзників, а у й у світі батарей Patriot та інших систем ППО та що можна зробити, щоб їх доставили в Україну.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

Топ дня
Війна, ЗСУ, Донбас, Очеретине
Україна відповість на посилення штурмів з боку РФ, Єврокомісія схвалила план реформ на €50 млрд. 783 день війни. Онлайн Оновлюється
Павло Петриченко
На фронті загинув військовий та активіст Павло Петриченко
Володимир Зеленський
Зеленський зібрав Ставку: говорили про фронт та енергетику Важливо
Долар, гривня, курс валют
НБУ підвищив офіційні курси долара і євро
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Єврокомісія
Єврокомісія схвалила український план, відкриваючи шлях для регулярних платежів у межах програми Ukraine Facility
У будівлі Європарламенту відкрилася виставка про внутрішньо переміщених українців
У будівлі Європарламенту відкрилася виставка про внутрішньо переміщених українців
Міністри енергетики ЄС обговорять ситуацію в Україні
Міністри енергетики ЄС обговорять ситуацію в Україні
Боррель
Боррель скликає позачергове засідання очільників МЗС країн-членів ЄС через атаку Ірану на Ізраїль
На початок