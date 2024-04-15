Європейський союз надає Україні все, про що вона просить, щоб захистити себе від російських атак, а питання захисту неба безпосередньо стосується урядів держав-членів ЄС.

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано.

У речника запитали про ймовірність допомоги союзників Україні у відбитті ракетних ударів так, як це зробили США і Велика Британія знищивши кілька іранських безпілотників, що атакували Ізраїль.

"Це 2 різні речі з низки причин. Чи можемо ми вважати це прецедентом? Це хороше питання для країн-членів. ЄС не займається питаннями повітряного простору. Держави-члени контролюють власний повітряний простір для такого типу операцій, тому ми не можемо це коментувати. Щодо України я можу лише повторити те, що сказав наш верховний комісар: "Ми надаємо Україні все, про що вона просить, щоб захистити себе від російських атак", — сказав він.

Ввечері, 13 квітня, Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, заявила Армія оборони Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану.

ЗМІ повідомили, що військові літаки США та Великої Британії збили кілька іранських безпілотників над іраксько-сирійським кордоном.

14 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері телемарафону заявив, що можливість прикриття західних областей України польськими системами ППО Patriot є реальною.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб захистити Україну повністю потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Німеччина ініціювала аналіз всіх наявних, не лише у союзників, а у й у світі батарей Patriot та інших систем ППО та що можна зробити, щоб їх доставили в Україну.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;

максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;

мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.