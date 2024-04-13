США та Британія збили безпілотники, які летіли на Ізраїль

Збройні сили США збили іранські безпілотники, що прямували до Ізраїлю, повідомили троє американських чиновників на умовах анонімності.

Про це пише Reuters.

Джерела не вказали кількість збитих безпілотників і точні місця розташування. Пізніше британське видання Sky News повідомило, що військові літаки США та Великої Британії збили кілька іранських безпілотників над іраксько-сирійським кордоном.

Пізніше міністр оборони Сполученого Королівства підтвердив, що літаки ВПС Британії працюють на Близькому сході.

"Додаткові реактивні літаки та танкери для дозаправки в повітрі були розгорнуті на Близькому Сході, щоб підтримати Op Shader, діючу операцію Великобританії проти ДАІШ в Іраку та Сирії. Крім того, реактивні літаки перехоплюватимуть повітряні атаки в межах досяжності наших місій", — йдеться у заяві Шеппса.

Ввечері, 13 квітня, Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, заявила Армія оборони Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив у заяві, трансльованій на державному телебаченні, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану.

За заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.