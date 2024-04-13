НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
США та Британія збили безпілотники, які летіли на Ізраїль
БЛИЗЬКИЙ СХІДІЗРАЇЛЬСШАВІЙНАІРАНСвітПодії

США та Британія збили безпілотники, які летіли на Ізраїль

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ППО над Ізраїлем
Ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол" перехоплює іранські ракети в центральному регіоні Ізраїлю, 14 квітня 2024 рік. AP/Tomer Neuberg

Збройні сили США збили іранські безпілотники, що прямували до Ізраїлю, повідомили троє американських чиновників на умовах анонімності.

Про це пише Reuters.

Джерела не вказали кількість збитих безпілотників і точні місця розташування. Пізніше британське видання Sky News повідомило, що військові літаки США та Великої Британії збили кілька іранських безпілотників над іраксько-сирійським кордоном.

Пізніше міністр оборони Сполученого Королівства підтвердив, що літаки ВПС Британії працюють на Близькому сході.

"Додаткові реактивні літаки та танкери для дозаправки в повітрі були розгорнуті на Близькому Сході, щоб підтримати Op Shader, діючу операцію Великобританії проти ДАІШ в Іраку та Сирії. Крім того, реактивні літаки перехоплюватимуть повітряні атаки в межах досяжності наших місій", — йдеться у заяві Шеппса.

Ввечері, 13 квітня, Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, заявила Армія оборони Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив у заяві, трансльованій на державному телебаченні, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану.

За заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом ТЕЦ
Удар по житловому будинку в Очеретиному, Petriot від Німеччини, штурми росіян на Донеччині. 781 день війни. Онлайн
Робота ППО над Єрусалимом
Іран почав атаку на Ізраїль: що відбувається на Близькому Сході
Ізраїль підняв у повітря десятки літаків на випадок нападу Ірану
Іран безпілотниками та ракетами атакував Ізраїль Важливо
Зеленський: "Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи"
Зеленський: "Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи"
Зведення Генштабу ЗСУ 13 квітня, яка ситуація на фронті, війна в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 60 бойових зіткнень

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Сунак і Байден
Наша підтримка безпеки є залізною: політична спільнота виступила із засудженням атаки Ірану на Ізраїль
Прапор Ірану
Ірак оголосив про закриття повітряного простору — ЗМІ
Йорданія тимчасово закриває свій повітряний простір
Йорданія тимчасово закриває свій повітряний простір
Байден терміново повертається в Білий дім через події на Близькому Сході
Байден перериває вихідні і терміново повертається в Білий дім через події на Близькому Сході
На початок