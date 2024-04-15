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У Британії заявили, що не можуть збивати дрони над Україною, так само як під час атаки на Ізраїль: назвали причини
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У Британії заявили, що не можуть збивати дрони над Україною, так само як під час атаки на Ізраїль: назвали причини

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Девід Кемерон
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. AP/Alberto Pezzali

Велика Британія не може збивати повітряні цілі над Україною, так само як під час атаки Ірану на Ізраїль, бо це становитиме ризик ескалації та повномасштабної війни у Європі.

Відповідну заяву зробив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон в ефірі телевізійного каналу LBC.

"Ми зробили більше, ніж будь-яка інша держава, щоб допомогти українцям. Навчили понад 60 000 українських військових, були першими, хто надав їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію і танки", — сказав глава МЗС.

Водночас Кемерон наголосив, що використання літаків Військово-Повітряних сил Британії для збиття безпілотників РФ над Україною могло б призвести до "небезпечної ескалації" конфлікту.

Глава МЗС додав, що потрібно уникати того, аби війська держав Альянсу вступали у прямі бойові дії з російськими окупантами, бо це загрожувало б ескалацією війни до загальноєвропейського масштабу.

Раніше представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі поінформував, що Іран у ніч на 14 квітня запустив понад 300 ракет та безпілотників по Ізраїлю, 99% яких було перехоплено силами ППО.

Прем'єр Британії Ріші Сунак згодом підтвердив, що винищувачі британських ВПС збили декілька ударних дронів під час атаки Ірану на Ізраїль.

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