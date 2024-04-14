Іран під час масованої атаки у ніч на 14 квітня випустив по Ізраїлю понад 300 ракет і дронів. Сили протиповітряної оборони перехопили 99% цілей.

Про це повідомив представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі у ранковій заяві для представників ЗМІ, передає The Times of Israel.

"Дуже важливе стратегічне досягнення", — зазначив військовослужбовець.

Зі слів Хагарі, Іран застосував 170 безпілотників, і жоден з них не увійшов в ізраїльський повітряний простір. Усі БПЛА були збиті за межами держави.

Окрім цього, іранські бойовики використали 30 крилатих ракет, однак ті теж не увійшли у повітряний простір Ізраїлю. З них 25 збили ізраїльські ВПС.

Представник ЦАХАЛу водночас вказав, що Іран запустив 120 балістичних ракет, багато з яких збила система ППО дальнього радіуса дії Arrow. Проте, частині ракет все ж вдалося обійти захист і влучити в авіабазу Неватім.

Військовослужбовець уточнив, що хоч об'єкт і був уражений унаслідок атаки іранських сил, але його "можливості не були притуплені".

"Іран думав, що зможе паралізувати авіабазу і таким чином завдати шкоди нашим повітряним можливостям, але йому це не вдалося. ВПС продовжують злітати і сідати з бази та вирушати на наступальні й оборонні місії, в тому числі літаки "Адір" (F-35)", — підкреслив Хагарі.

Представник ЦАХАЛу додав, що запуски ракет і дронів також відбувалися не лише з Ірану, але й з території Іраку, Ємену та Лівану.

"Іран підштовхнув Близький Схід до ескалації. Ми зробимо все, що необхідно", — підсумував військовослужбовець.

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами почав атакувати Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.