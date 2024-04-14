ISW: атаки Ірану на Ізраїль аналогічні ударам, які Росія завдає по Україні

Атака іранських дронів і ракет на Ізраїль показує, що Іран навчається у Росії та хуситів проведенню все більш небезпечних та ефективних операцій, ціллю яких є як Ізраїль, так і США.

Такі твердження наводить американський Інститут вивчення війни (ISW).

Поєднання іранських безпілотників, а також крилатих і балістичних ракет покликане знищити ізраїльську протиповітряну оборону, пише ISW. Частиною цієї операції стали синхронні атаки з боку підтримуваних Іраном бойовиків у Лівані та Ємені.

Цей підхід повторює експерименти Росії, в ході яких вона атакує Україну комбінованими ударами балістичними та крилатими ракетами, а також іранськими безпілотниками з метою подолати американські та європейські ППО.

Іран також вивчив уроки з атак хуситів, спрямованих проти міжнародного судноплавства навколо Ємену, йдеться в доповіді Інституту. Хусити використовували комбінації іранських безпілотників та ракет проти систем протиповітряної та протиракетної оборони США, що дозволило Ірану та хуситам протестувати та вдосконалити свої ударні озброєння.

Використання дронів іранської розробки численними ворогами США і поглиблення зв'язків між сторонами, що їх використовують, допоможуть Тегерану, Росії, Північній Кореї та Китаю відпрацювати використання цих систем.

США, їхні союзники та партнери стикаються з все більш взаємопов'язаною групою супротивників, які допомагають один одному та навчаються один у одного, підсумовує ISW.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня 2024 року

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

За заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.