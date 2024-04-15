США мають п'ять основних сфер у Чорноморському регіоні — Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Америка зосереджена на п'ятьох ключових сферах у Чорноморському регіоні й назвав кілька прикладів співпраці.

Про це Ентоні Блінкен сказав під час виступу на Другій Чорноморській безпековій конференції міжнародної Кримської платформи.

"Ми зосереджені на п’яти ключових сферах. Це посилення політичної присутності США: поглиблення співпраці в галузі безпеки, посилення економічної інтеграції та стійкості, сприяння енергетичній безпеці, зокрема, за допомогою чистої енергетики, і сприяння демократичній стійкості. Ми просунулися вперед у досягненні цих цілей. Румунія стала домом для однієї з нових багатонаціональних бойових груп НАТО, а також для понад 2 тисяч військовослужбовців США. Це лише кілька прикладів нашої співпраці", – сказав Блінкен.

Посадовець також наголосив, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну.

"Бо вона бореться за те, що підтримують США — краще життя для союзників. Україна повинна міцно стояти на ногах", — сказав він.

Україна та Болгарія 15 квітня проводять у Софії другу Чорноморську безпекову конференцію міжнародної Кримської платформи. Участь у заході беруть делегації від 42 держав світу і 8 міжнародних організацій.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Болгарія, Румунія і Туреччина готуються розпочати операцію з розмінування Чорного моря.

11 січня 2024-го у Стамбулі Болгарія, Румунія та Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення Чорноморської військово-морської протимінної групи (MSM Black Sea).

22 січня начальник оборони Болгарії адмірал Еміль Ефтімов заявляв, що об'єднана група Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря може запрацювати у квітні-травні цього року.

Що відомо про Чорноморську безпекову конференцію

Перша Чорноморська безпекова конференція міжнародної Кримської платформи відбулася у 2023 році 12-13 квітня в Бухаресті, Румунія, до якої вдалося залучити близько 250 учасників з 50 країн.

На ній відбулася робота з напрацювання дорожньої карти щодо захисту Чорноморського регіону від російської агресії та його майбутнього після деокупації Криму і перемоги України у війні з РФ.

Цей захід має на меті повернути Чорне море на політичну карту та розгорнути дискусію щодо майбутньої конфігурації безпеки регіону. Її проводитимуть щороку.