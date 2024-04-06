Українським морським коридором експортовано понад 36 млн тонн вантажів

Станом на початок квітня понад 36 мільйонів тонн вантажів експортовано Українським морським коридором з серпня 2023 року. Це вище за показники Зернової ініціативи за рік існування.
Про це повідомляє Міністерство відновлення України.
"Українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 мільйонів тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи", — йдеться у повідомленні.
Також на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 135 судна, які мають експортувати 4 мільйони тонн вантажів.
При цьому 6 квітня рекордні 195,7 тисяч тонн на одному судні експортували з порту "Південний".
"CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами стало найбільшим судном серед усіх, які заходили в українські порти після початку повномасштабного вторгнення. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт – понад 203 тисячі тонн", — розповіли у Мінвідновлення.