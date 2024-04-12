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У Болгарії відбудеться друга Чорноморська безпекова конференція міжнародної Кримської платформи — МЗС
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У Болгарії відбудеться друга Чорноморська безпекова конференція міжнародної Кримської платформи — МЗС

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Україна, Крим
Перша Чорноморська безпекова конференція у Румунії, 2023 рік. Кримська правозахисна група

Україна та Болгарія 15 квітня проведуть у Софії другу Чорноморську безпекову конференцію міжнародної Кримської платформи. Участь у заході візьмуть делегації від 42 держав світу і 8 міжнародних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Учасники конференції проаналізують вплив російської агресії на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та за його межами, обговорять стратегії реагування на наявні загрози та майбутнє регіональної безпеки. Ключовою темою обговорення також стане реалізація української "формули миру", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Чорноморську безпекову конференцію

Перша Чорноморська безпекова конференція міжнародної Кримської платформи відбулася у 2023 році 12-13 квітня в Бухаресті, Румунія, до якої вдалося залучити близько 250 учасників з 50 країн.

На ній відбулася робота з напрацювання дорожньої карти щодо захисту Чорноморського регіону від російської агресії та його майбутнього після деокупації Криму і перемоги України у війні з РФ.

Цей захід має на меті повернути Чорне море на політичну карту та розгорнути дискусію щодо майбутньої конфігурації безпеки регіону. Її проводитимуть щороку.

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