Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в України та Польщі є прогрес щодо зняття блокади на кордоні і що у цьому питанні українською стороною було запропоновано "конкретні кроки". Він також поінформував, що разом із главою польського уряду Дональдом Туском підписав спільну заяву, у якій окреслено поточні двосторонні відносини між державами та подальші плани.

Про це Денис Шмигаль сказав на спільному брифінгу із прем'єром Польщі Дональдом Туском за підсумками зустрічі 28 березня у Варшаві.

"Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади, але головне — щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до таких блокад", — сказав очільник українського уряду.

За його словами, план розв'язання цих питань виконується, хоча й не так швидко, як хотілося б українській стороні, але він зазначив, що "однозначно маємо позитивні тенденції та позитивну динаміку, важливо це зберегти й рухатися далі".

Шмигаль підкреслив, що Україна потребує "шляхів солідарності" і в урядів обох держав є спільне розуміння "важливості цього проєкту".

"Так само як і спільне розуміння того, що питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна запропонувала для цього конкретні кроки", — сказав він і додав, що першочергову важливість також має питання продовження лібералізації торгівлі.

"Це те, що стосується можливості українських виробників продовжувати поставки своєї продукції в Євросоюз без мит та тарифів", — пояснив Шмигаль.

Також він поінформував, що Україна надала польській стороні свої пропозиції щодо, зокрема, будівництва автостради "Краківець — Львів — Броди — Рівне".

"Сподіваємося також на участь Польщі у відбудові України. Вдячні польським партнерам за ініціативу долучитися до відновлення Харківської області", — сказав прем'єр України.

28 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль приїхав у Варшаву, де зустрівся з очільником уряду Польщі Дональдом Туском.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

16 січня 2024 року польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого року фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури.