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Через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне допомогу Ізраїлю — лідер республіканців
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Через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне допомогу Ізраїлю — лідер республіканців

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Конгрес США
Конгрес США. Associated Press

Лідер Республіканської партії Стів Скаліз заявив, що наступного тижня Палата представників Конгресу США голосуватиме за проєкт закону із допомогою Ізраїлю після того, як Іран здійснив повітряну атаку вночі 14 квітня.

Про це політик поінформував на своїй сторінці у соцмережі X.

"На тлі атаки Ірану на Ізраїль, Палата представників наступного тижня змінить свій раніше оголошений графік, аби натомість розглянути законодавство, яке підтримає нашого союзника, Ізраїль, і притягне до відповідальності Іран та його терористичних проксі", — написав Скаліз.

Республіканець зазначив, що Палата представників Конгресу США підтримує Ізраїль, тож "неспровокована атака Ірану повинна мати наслідки".

"Детальніше про законодавчі пункти, які розглядатимуться, буде повідомлено згодом", — додав американський політик.

При цьому Скаліз не уточнив позиції стосовно вже ухваленого Сенатом законопроєкту з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки Сполучених Штатів із загальною сумою 95 мільярдів доларів, що включає допомогу Ізраїлю та Україні.

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.

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