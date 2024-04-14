НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Спікер Палати представників США Джонсон підтвердив наміри розглянути надання допомоги для Ізраїлю
СШАУКРАЇНАІЗРАЇЛЬДОПОМОГАВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітикаЕкономікаЗброя і технології

Спікер Палати представників США Джонсон підтвердив наміри розглянути надання допомоги для Ізраїлю

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
США, Україна, Ізраїль
Спікер Палати представників Майк Джонсон. AP/J. Scott Applewhite

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон підтвердив плани щодо розгляду цього тижня пакета фінансування допомоги Ізраїлю на тлі атаки країни Іраном. Про те за його словами, "деталі ще не визначені". До цього пакет військової допомоги від США йшов одним блоком як для Ізраїлю, так і для України.

Про це повідомляє CNN.

"Республіканці в Палаті представників і Республіканська партія розуміють необхідність підтримувати Ізраїль. Цього тижня ми спробуємо ще раз, і деталі цього пакету зараз збираються. Ми розглядаємо варіанти та всі ці додаткові питання", — сказав Джонсон.

Сенатор Ренд Рол (штат Кентукі) в ефірі Fox News також висловив сподівання, що Палата представників незабаром розгляне законопроєкт про підтримку Ізраїлю.

Водночас голова комітету з розвідки представників Палати США Майк Тернер у коментарі NBC News висловив сподівання, що пакет, у якому передбачено кошти на військову допомогу Україні, буде схвалений цього тижня переважною більшістю голосів.

Коментуючи позицію кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа щодо допомоги Україні, Тернер зауважив, що всі в Америці "дуже близькі до розуміння", що ситуація в критичній точці.

"РФ завойовує позиції. Україна втрачає здатність захистити себе. США мають активізуватися та надати Україні зброю, яку вона потребує. Я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні у Палаті представників", — сказав Тернер.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом ТЕЦ
Удар по житловому будинку в Очеретиному, Patriot від Німеччини, штурми росіян на Донеччині. 781 день війни. Онлайн Важливо
Зеленський
Росія досі має доступ до компонентів для ракет, якими атакує Україну — Зеленський
Ізраїль
Президент Ізраїлю про повітряну атаку з боку Ірану: "Це оголошення війни"
Даніель Хагарі
Іран уночі випустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників, 99% перехопила ППО — ЦАХАЛ
Спалена техніка РФ
Майже 900 солдатів та 34 артсистеми: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Байден, Трамп
Низка найбільших медіа США закликали Байдена і Трампа провести дебати
Байден, Нетаньягу
NYT: Нетаньягу після "напруженої" розмови з Байденом відмовився завдавати удару по Ірану у відповідь на атаку по Ізраїлю
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі після атаки Ірану закликав розблокувати допомогу від США для України та Ізраїлю
Байден
Джо Байден скликає засідання G7 для обговорення відповіді на атаки Ірану по Ізраїлю
На початок