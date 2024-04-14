Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон підтвердив плани щодо розгляду цього тижня пакета фінансування допомоги Ізраїлю на тлі атаки країни Іраном. Про те за його словами, "деталі ще не визначені". До цього пакет військової допомоги від США йшов одним блоком як для Ізраїлю, так і для України.

Про це повідомляє CNN.

"Республіканці в Палаті представників і Республіканська партія розуміють необхідність підтримувати Ізраїль. Цього тижня ми спробуємо ще раз, і деталі цього пакету зараз збираються. Ми розглядаємо варіанти та всі ці додаткові питання", — сказав Джонсон.

Сенатор Ренд Рол (штат Кентукі) в ефірі Fox News також висловив сподівання, що Палата представників незабаром розгляне законопроєкт про підтримку Ізраїлю.

Водночас голова комітету з розвідки представників Палати США Майк Тернер у коментарі NBC News висловив сподівання, що пакет, у якому передбачено кошти на військову допомогу Україні, буде схвалений цього тижня переважною більшістю голосів.

Коментуючи позицію кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа щодо допомоги Україні, Тернер зауважив, що всі в Америці "дуже близькі до розуміння", що ситуація в критичній точці.

"РФ завойовує позиції. Україна втрачає здатність захистити себе. США мають активізуватися та надати Україні зброю, яку вона потребує. Я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні у Палаті представників", — сказав Тернер.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.