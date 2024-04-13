Трамп погоджується на виділення допомоги Україні у вигляді кредиту — The Hill

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що республіканці готові схвалити додаткову допомогу Україні, якщо вона надійде у формі позики.

Про це Трамп сказав під час виступу разом зі спікером Палати представників Майком Джонсоном у своєму маєтку Мар-а-Лаго, передає The Hill.

"Ми думаємо про те, щоб зробити це у формі позики, а не просто подарунка", — наголосив він.

Водночас Трамп заявив, що Європа повинна також дати гроші.

"Якщо вони не дадуть співмірно, мені буде прикро, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми", — додав експрезидент.

Напередодні Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва зазначив, що у теперішніх умовах допомога від Сполучених Штатів у форматі позики є прийнятним варіантом, адже допомогу потрібно отримати швидко.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.