НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На тлі атаки Ірану на Ізраїль Конгрес США може швидше ухвалити допомогу Україні — POLITICO
СШАІЗРАЇЛЬУКРАЇНАДОПОМОГАВІЙНАСвітВійнаЗброя і технологіїПолітика

На тлі атаки Ірану на Ізраїль Конгрес США може швидше ухвалити допомогу Україні — POLITICO

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Капітолій США у Вашингтоні
Капітолій США у Вашингтоні освітлений ввечері, 9 лютого 2024 року. AP/J. Scott Applewhite

Керівництво республіканців у Палаті представників США оголосило 13 квітня, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.

Про це пише американське видання POLITICO.

Видання зазначає, що в оголошенні не зрозуміло, за який закон буде голосувати Палата представників. Відомо, що допомога для Ізраїлю входить у пакет допомоги іноземним державам, куди входить і Україна з Тайванем. Лідер більшості Стів Скаліс сказав, що "додаткова інформація буде надана".

У той час лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл наполягав на тому, щоб Палата представників розглянула ухвалений Сенатом пакет іноземної допомоги, заявивши, що він "забезпечить критично важливі ресурси" для Ізраїлю, "прострочену летальну допомогу" для України та допомогу Тайваню. Це останній приклад того, як лідер республіканців намагається підштовхнути своїх колег з Республіканської партії по всьому Капітолію прийняти законопроект, якому вони досі чинили опір.

Тим часом деякі республіканці в Палаті представників стверджували, що США повинні прискорити допомогу Ізраїлю, щоб зміцнити його оборону. Демократи приєдналися до Макконнелла, щоб продовжувати тиснути на спікера Майка Джонсона, щоб він провів голосування за пакет, який також включає допомогу Україні, який був загальмований на два місяці після того, як був ухвалений Сенатом.

У лютому 2024 року Сенат США ухвалив законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів, викликавши негайну відмову з боку спікера Палати представників Майкла Джонсона та інших республіканців у Палаті за те, що вони не включили фінансування безпеки на південному кордоні. Цей документ "застряг" в Палаті представників.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня 2024 року

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

За заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом ТЕЦ
Удар по житловому будинку в Очеретиному, Petriot від Німеччини, штурми росіян на Донеччині. 781 день війни. Онлайн Важливо
Даніель Хагарі
Іран уночі випустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників, 99% перехопила ППО — ЦАХАЛ
Спалена техніка РФ
Майже 900 солдатів та 34 артсистеми: Генштаб назвав втрати Росії за добу
Українські військові
Минулої доби Сили оборони відбили 36 атак на Бахмутському напрямку — Генштаб
Сили ППО
Українські військові вночі знищили 10 "шахедів" — Повітряні сили

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі після атаки Ірану закликав розблокувати допомогу від США для України та Ізраїлю
Конгрес США
Через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне допомогу Ізраїлю — лідер республіканців
Байден
Джо Байден скликає засідання G7 для обговорення відповіді на атаки Ірану по Ізраїлю
ППО над Ізраїлем
США та Британія збили безпілотники, які летіли на Ізраїль
На початок