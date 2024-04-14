Керівництво республіканців у Палаті представників США оголосило 13 квітня, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.

Про це пише американське видання POLITICO.

Видання зазначає, що в оголошенні не зрозуміло, за який закон буде голосувати Палата представників. Відомо, що допомога для Ізраїлю входить у пакет допомоги іноземним державам, куди входить і Україна з Тайванем. Лідер більшості Стів Скаліс сказав, що "додаткова інформація буде надана".

У той час лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл наполягав на тому, щоб Палата представників розглянула ухвалений Сенатом пакет іноземної допомоги, заявивши, що він "забезпечить критично важливі ресурси" для Ізраїлю, "прострочену летальну допомогу" для України та допомогу Тайваню. Це останній приклад того, як лідер республіканців намагається підштовхнути своїх колег з Республіканської партії по всьому Капітолію прийняти законопроект, якому вони досі чинили опір.

Тим часом деякі республіканці в Палаті представників стверджували, що США повинні прискорити допомогу Ізраїлю, щоб зміцнити його оборону. Демократи приєдналися до Макконнелла, щоб продовжувати тиснути на спікера Майка Джонсона, щоб він провів голосування за пакет, який також включає допомогу Україні, який був загальмований на два місяці після того, як був ухвалений Сенатом.

У лютому 2024 року Сенат США ухвалив законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів, викликавши негайну відмову з боку спікера Палати представників Майкла Джонсона та інших республіканців у Палаті за те, що вони не включили фінансування безпеки на південному кордоні. Цей документ "застряг" в Палаті представників.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня 2024 року

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

За заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.