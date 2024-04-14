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Армія РФ продовжує наступ на кількох напрямках. За добу відбулось 42 бойових зіткнення — Генштаб
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Армія РФ продовжує наступ на кількох напрямках. За добу відбулось 42 бойових зіткнення — Генштаб

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ЗСУ, Україна
Українські військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ведуть вогонь із самохідної гаубиці М109 по російських військах в Донецькій області, 31 березня 2024 року. REUTERS/Sofiia Gatilova

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 42 бойових зіткнення з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 14 квітня.

"Загалом за минулу добу противник завдав 8 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах України", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Росіяни завдали авіаційних ударів у районі населеного пункту Хлібороб Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку РФ зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них: Грем'яч Чернігівської області; Нова Гута, Волфине, Локня, Миропілля та Степок Сумської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка, Подолі Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Новосадове Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів. Серед них: Невське Луганської області та Терні, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області, де вони за підтримки авіації намагались покращити тактовне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Калинівка, Нова Донецька область.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 6 атак окупантів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де російські підрозділи за підтримки авіації намагались вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Семенівка та Яснобродівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Серед них: Новокалинове, Новобахмутівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де вона за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Водяне та Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося понад 10 населених пунктів. Серед них: Георгіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку противник за підтримки авіації 4 рази атакував позиції ЗСУ у районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Червоне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ протягом доби здійснила лише 1 марну атаку на позиції українських підрозділів у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них: Тягинка, Іванівка, Микільське, Білозерка, Велетенське, Михайлівка, Кізомис, Берислав Херсонської області та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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