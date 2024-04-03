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"Просимо ППО: "Пустіть, бо дуже важкий!" Як поліцейська авіація евакуйовує військових
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"Просимо ППО: "Пустіть, бо дуже важкий!" Як поліцейська авіація евакуйовує військових

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гелікоптер, поліцейська авіація, евакуація
Гелікоптер поліцейської авіації готується до вильоту на завдання. Суспільне Новини/Нікіта Галка

З квітня 2022-го евакуацією поранених військових займається й цивільна поліцейська авіація. За майже два роки пілоти Нацполіції врятували понад 2,5 тисячі життів. В грудні 2023-го Суспільне записало розмову з декількома пілотами і розповідає, як працює поліцейська авіація та як на початку вторгнення вдалося вивести гелікоптери з-під обстрілів.

Вдосвіта у закритому ангарі авіатехніки під фонову музику готують гелікоптери до польоту. Оглядають машини, заправляють пальним, перевіряють електроніку. Кожний гелікоптер, пояснюють механіки, — це трансформер. Додаткові крісла — борт пасажирський, без них — транспортний. А щоб вертоліт перетворити на медичний, його оснащують кисневими балонами, ношами та медичним модулем — панеллю, на яку кріплять медобладнання.

"На борту є апарат штучної вентиляції легень, датчик-дефібрілятор, апарат для відсмоктування. Можемо в повітрі проводити серцево-легеневу реанімацію. У нас є прилади, які дозволяють вводити рідину в потрібній кількості й потрібний час, крапельницю ставити", — лікар авіаційної медицини Юрій запевняє, що медичним обладнанням такий вертоліт не поступається швидким.

авіатехніки готують гелікоптери поліцейської авіації до польоту
Авіатехніки готують гелікоптери поліцейської авіації до польоту: оглядають машини, заправляють пальним, перевіряють електроніку. Суспільне Новини/Нікіта Галка

Ці гелікоптери Airbus H145 франко-німецького виробництва — одні з тих, що прибули в Україну у жовтні 2020-го. Тоді їх передали в Управління авіації та поліції на воді. З 2021-го і до початку повномасштабного вторгнення ними доправляли до медзакладів "важких" пацієнтів або транспортували людські органи чи кров.

24 лютого 2022-го дев'ять з десяти таких вертольотів перебували на Київщині. Керівництво МВС вирішило виводити борти з-під удару. "25-го лютого з Києва йшло чотири гелікоптери, ще п'ять — з Київської області. Рухалися ми максимально низько, тому що зверху вже була ворожа авіація. Як кажуть у нас, у льотчиків: "бур'ян збирали на лижі". Сховалися в полі, прожили там три дні, вирішили питання з іноземними колегами про те, щоб можна було гелікоптери перекинути за "ленточку". Ціла історія!", — розповідає начальник Центру авіаційного забезпечення Нацполіції Олександр Таран.

Після звільнення Київської області гелікоптери повернули до України й за рішенням Генштабу авіаполіцію долучили до виконання різних задач. "Це не тільки транспортування поранених. Є і доставка лікарів, якщо терміново потрібно прооперувати на місці, і доставка плазми крові", — говорить Таран.

Начальник Центру авіаційного забезпечення Нацполіції Олександр Таран
Начальник Центру авіаційного забезпечення Нацполіції Олександр Таран. Суспільне Новини/Нікіта Галка

Незахищені, на відміну від армійської авіації, поліцейські вертольоти на передову не залітають, розповідають пілоти Фарход та Влад, які раніше літали на військових машинах. Кожний виліт авіаслужба узгоджує з військовими на місцях, медзакладом та силами ППО. Поранених забирають на майданчиках, куди їх доправляють медслужби бригад.

"Часто це маленькі майданчики, але втискаємось. Неприємно, коли прилітаєш в зону ураження, або коли є винищувач якийсь, — говорить Фарход. — Ми ж не військові льотчики, не бойова одиниця, і несемо не загрозу, а мир і життя".

Одночасно H145 може взяти одного важкопораненого та трьох "легких", які можуть летіти сидячи. Залежно від характеру травм чи поранень пілоти визначають висоту, швидкість та манеру польоту.

"Ми завжди спілкуємося з лікарями: в якому стані людина, якого характеру пошкодження. Якщо перелом хребта, ти вже не можеш крутитися, вертітися. Стараємось максимально рівну траєкторію тримати. Якщо поранення в грудях — висоту не набираємо. Буває, краще, щоб і не колихнутися — злетіли тихенько, з мінімальними кренами, тангажами", — каже Фарход.

Пілот Центру авіаційного забезпечення Нацполіції Фарход
Фарход — пілот Центру авіаційного забезпечення Нацполіції. Суспільне Новини/Нікіта Галка

Льотчики пояснюють, найважче літати в негоду чи під час повітряної тривоги. "Коли важко поранені, іноді доводиться просити ППО: "Пустіть, бо у нас дуже важкий". Нам дають добро, але все одно страшно, бо знаєш, що всі готові на ураження якоїсь повітряної цілі. І нею можеш бути ти", — говорить Фарход.

"Була ситуація: у людини гарячка, висока температура. Десь за три хвилини до посадки починається мороз. Гелікоптер не оснащений протиобмерзальною системою, тому потрапляння в такі умови небажане, — пригадує Фарход. — У мене сильно стала падати видимість, скло почало замерзати. Залишилася маленька амбразурка, а ми вже над населеним пунктом, де і висотки, і ЛЕПи. Можна було відійти на запасний аеродром, але 15 хвилин льоту поранений міг не витримати. Вирішили виходити на більш-менш відкритий майданчик, підібраний з повітря, і сідати".

Пілот Центру авіаційного забезпечення Нацполіції Владислав
Пілот Центру авіаційного забезпечення Нацполіції Владислав. Суспільне Новини/Нікіта Галка

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За близько два роки роботи пілоти Нацполіції здійснили понад сім тисяч перельотів та евакуювали більше ніж 2,5 тисячі поранених військових, кажуть в Центрі авіазабезпечення національної поліції.

"Було й по три польоти на аеромедевакуацію за день, тобто на одному гелікоптері, при тому що паралельно ще один чи два борти виконували роботу", — пригадує пілот Влад.

"Допоки тривають бойові дії, — каже Олександр Таран, — гелікоптери поліції будуть допомагати рятувати військових. А далі плануємо використовувати їх у поліцейських задачах для перекидання спецпризначенців чи патрулювання".

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