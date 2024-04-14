Атака Ірану на Ізраїль та обстріли Харкова: головні новини ранку 14 квітня

Вночі російські війська атакували Харків, у різних районах міста зникло світло. Водночас іранські військові атакували територію Ізраїлю, через що поранення отримали понад 30 людей. Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 14 квітня.

Атака Ірану на Ізраїль

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.

Нічна атака Росії на Харків

О пів на першу ночі в Харкові пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. За інформацією наших журналістів, під час атаки у різних частинах міста зникла електроенергія. У Харкові на півночі та заході міста чули близько трьох вибухів.

Міський голова Ігор Терехов заявляв про атаку "шахедів". У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу атаки безпілотниками.

Командир Повітряних сил ЗСУ Олещук повідомив, що російські війська атакували Україну десятьма ударними дронами та чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400. Усі дрони збили сили ППО.

ISW: атаки Ірану на Ізраїль аналогічні ударам, які Росія завдає по Україні

Атака іранських дронів і ракет на Ізраїль у ніч проти 14 квітня 2024 року показує, що Іран навчається у Росії та хуситів проведенню все більш небезпечних та ефективних операцій, ціллю яких є як Ізраїль, так і США. Такі твердження наводить американський Інститут вивчення війни (ISW).

Поєднання іранських безпілотників, а також крилатих і балістичних ракет покликане знищити ізраїльську протиповітряну оборону, пише ISW. Частиною цієї операції стали синхронні атаки з боку підтримуваних Іраном бойовиків у Лівані та Ємені.

Цей підхід повторює експерименти Росії, в ході яких вона атакує Україну комбінованими ударами балістичними та крилатими ракетами, а також іранськими безпілотниками з метою подолати американські та європейські ППО.

СтратКом ЗСУ підтвердив удар по окупованому Луганську

Сили оборони України успішно уразили пункт управління угрупування військ "Центр" окупаційних сил в тимчасово окупованому Луганську, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ не уточнили місце розташування пункту управління у Луганську. Терористичне угруповання "ЛНР" у Telegram самоназваного уряду заявляло 13 квітня про обстріл машинобудівного заводу у Луганську, стверджуючи, що є травмовані.