Іран почав атаку на Ізраїль: що відбувається на Близькому Сході

Ізраїльські військові заявили, що Іран запустив десятки безпілотників та крилаті ракети у напрямку Ізраїлю. Атака, ймовірно, є відповіддю на удар по представництву Ірану в Дамаску 1 квітня, де загинули три військових іранських командири. Лідери ЄС засудили атаку по посольству, втім попередили Іран про неприпустимість військової відповіді.
Внаслідок атаки постраждала 31 людина — MDA
Після масованої атаки Ірану на Ізраїль у ніч на 14 квітня, медики та парамедики "Червоного щита Давида" надали допомогу щонайменше 31 людині. Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни.
В центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували: 40-річну жінку у важкому стані з опіками та вдиханням диму та двох 80-річних жінок в стані середньої та легкої тяжкості відповідно.
ЦАХАЛ: переважна більшість ракет, запущених з Ірану, перехоплені за межами Ізраїлю
Армія оборони Ізраїлю виявила десятки запусків ракет класу "земля-земля" з Ірану, які прямували до Ізраїлю. Група протиповітряної оборони ЦАХАЛ перехопила більшість цілей разом "із стратегічними союзниками Ізраїлю", перш ніж боєприпаси перетнули територію Ізраїлю.
За інформацією ЦАХАЛ, є невелика кількість влучань, зокрема на базі ізраїльської армії на півдні країни, де завдані незначні пошкодження інфраструктурі.
"За останні кілька годин виявлені та перехоплені багато десятків ворожих літаків, а також десятки крилатих ракет з Ірану, які наближалися до території Ізраїлю. Робота винищувачів продовжується", — йдеться у заяві.
Внаслідок атаки Ірану на Ізраїль пошкаджена військова база
Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що Іран запустив десятки балістичних ракет на Ізраїль, завдавши незначної шкоди військовій базі, пише The Times of Israel.
Хагарі не уточнив назву бази, але додав, що Іран випустив понад 200 безпілотників, крилатих і балістичних ракет, переважну більшість з яких перехопив Ізраїль за "певної допомоги" його союзників.
"Тільки одна дівчинка постраждала", — додав він, не надавши додаткової інформації.
Адмірал Хагарі заявив, що Ізраїль продовжує перехоплювати безпілотники та ракети, і що деякі з цих перехоплень відбулися за межами повітряного простору Ізраїлю.
У Тегерані святкують атаку на Ізраїль
У столиці Тегерані іранці вийшли на вулиці та святкують запуски ракет та безпілотників на Ізраїль. Відповідні кадри опублікувало агентство Associated Press. Демонстранти розмахують палестинськими прапорами та Корпусу вартових Ісламської революції, запускають феєрверки, а також скандують "смерть Америці" та "смерть Ізраїлю".
Служба швидкої допомоги повідомляє про перші поранення
Медики зі служби "Червоний щит Давида" надають допомогу 10-річному хлопчику на півдні Ізраїлю, який отримав поранення під час іранської атаки. За словами MDA, хлопчик із бедуїнського міста поблизу Арада перебуває у тяжкому стані.
У Єрусалимі пролунали вибухи
У Єрусалимі чутно звуки вибухів. Про це стало відомо із трансляції з міста. Також про вибухи повідомляє AFP.
У ізраїльському місті лунає сирена, повідомляє Армія оборони Ізраїлю.
США збили кілька іранських безпілотників, які прямували до Ізраїлю
Американські війська збили кілька іранських безпілотників, які прямували до Ізраїлю, підтвердив американський чиновник ABC News.
Про це також повідомило агентство Reuters. Джерела не вказали кількість збитих безпілотників і точні місця розташування.
В Ізраїлі призупинили роботу освітніх закладів
Командувач головного фронту в Армії оборони Ізраїлю Рафі Міло заявив, що від 14 квітня "всією країною припиняється освітня діяльність". Також він додав, що заборонене скупчення людей у чисельності 1000 осіб.
"Ви зобов'язані продовжувати неухильно дотримуватися вказівок, вони можуть змінюватися залежно від оцінки ситуації", — заявив Міло.
Раніше в Ізраїлі опублікували низку вказівок, як діяти цивільним в екстрених ситуаціях.
США та Британія відреагували на атаку на Ізраїль
Білий дім опублікував заяву, у якій засуджує повітряну атаку Ірану на Ізраїль та запевнив, що американська "підтримка безпеки Ізраїлю є залізною". Президент Сполучених Штатів Джо Байден регулярно отримує інформацію про ситуацію від команди з національної безпеки і планує зустрітися з нею найближчим часом, йдеться у заяві.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також засудив атаку Ірану на Ізраїль.
"Я рішуче засуджую безрозсудний напад іранського режиму на Ізраїль", — написав Сунак на своїй сторінці в соцмережі X.
Він додав, що "Британія продовжить відстоювати безпеку Ізраїлю та всіх регіональних партнерів, включаючи Йорданію та Ірак".
З території Ірану та Іраку запустили ракети та дрони в бік Ізраїлю
Ізраїльська розвідка виявила запуски десятків безпілотників і крилатих ракет з Ірану та Іраку, повідомили двоє ізраїльських чиновників на умовах анонімності, пише The New York Times. Очікується, що зоною удару будуть Голанські висоти та база ВПС Ізраїлю в пустелі Негев, повідомили чиновники.
ABC News: по Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 "шахедів" та ракет
ABC News з посиланням на високопоставленого американського чиновника пише, що Ізраїль атакують від 400 до 500 безпілотників і ракет з Іраку, Сирії, Лівану, а також з боку єменських хуситів.
ЦАХАЛ атакував позиції бойовиків "Хезболли"
ЦАХАЛ заявив про удари по позиціях бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану, йдеться у пресрелізі відомства. Атака, ймовірно, стала відповіддю на запуск Іраном безпілотників на Ізраїль. Серед уражених цілей були об'єкти інфраструктури та військові пости, заявили в Армії оборони Ізраїлю.
Іран атакував Ізраїль безпілотниками та ракетами — ЗМІ
Ввечері, 14 квітня, Іран безпілотниками та ракетами атакував Ізраїль. Десятки ізраїльських військових літаків підняли в повітря, заявив міністр оборони країни Йоав Галант. Про атаку повідомила й пресслужба Армії оборони Ізраїлю.
Після заяви Ізраїлю про атаку безпілотників на країну, Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) заявив у заяві, трансльованій на державному телебаченні, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану, пише The New York Times.