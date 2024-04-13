Іран почав атаку на Ізраїль: що відбувається на Близькому Сході

Внаслідок атаки постраждала 31 людина — MDA

Після масованої атаки Ірану на Ізраїль у ніч на 14 квітня, медики та парамедики "Червоного щита Давида" надали допомогу щонайменше 31 людині. Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни.

В центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували: 40-річну жінку у важкому стані з опіками та вдиханням диму та двох 80-річних жінок в стані середньої та легкої тяжкості відповідно.