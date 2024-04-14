Президент США Джо Байден прокоментував атаку Ірану на Ізраїль та повідомив, що скликає засідання G7 для обговорення атаки.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

"Завтра (а саме 14 квітня, оскільки заява прозвучала 13 квітня за американським часом — ред.) я зберу своїх колег-лідерів G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на нахабну атаку Ірану. Моя команда співпрацюватиме зі своїми колегами по всьому регіону", — йдеться у заяві.

Байден повідомив, що американські об'єкти або сили США на Близькому Сході не постраждали. Він додав, що Ізраїлю за сприяння США вдалося збити майже всі запущені Іраном ракети і безпілотники. Байден запевнив Ізраїль у підтримці з боку Вашингтона.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня 2024 року

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

За заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.