Зеленський привітав працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України

Президент Володимир Зеленський у День працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України привітав усіх, хто "організовує, проектує та будує українську силу".

Як відзначив Зеленський, зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому виробництві.

"І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", — наголосив президент.