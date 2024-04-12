13 квітня — 780 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Зеленський привітав працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України
Президент Володимир Зеленський у День працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України привітав усіх, хто "організовує, проектує та будує українську силу".
Як відзначив Зеленський, зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому виробництві.
"І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", — наголосив президент.
Канадські інструктори навчають українських новобранців орієнтуванню в лісистій місцевості
Канадські інструктори та інструкторки навчальної місії UNIFIER навчають українських новобранців орієнтуванню в густій лісистій місцевості, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб показав роботу БМП Bradley на полі бою під Авдіївкою
"Машина, яка демонструє свою приголомшливу бойову ефективність. Bradley – це не просто БМП, яка доставляє бійців до позицій. Вона виявляє, знищує цілі та забезпечує потужну вогневу міць для підтримки піхоти", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Війська РФ розстріляли цивільну автівку на Чернігівщині: загинув чоловік
Війська РФ розстріляли цивільну автівку у прикордонні Новгород-Сіверського району на Чернігівщині: загинув чоловік, який віз продукти мешканцям сіл, повідомив керівник ОВА Чаус.
Активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Росіяни вербують на війну проти України ув’язнених жінок — ЦНС
"Окупанти в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній РФ. Агітатори від міністерства нападу рф насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому", — йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
12 квітня війська РФ обстріляли центр Куп’янська на Харківщині: є постраждалі
2 квітня війська РФ обстріляли центр Куп’янська на Харківщині: загорівся житловий будинок, з-під завалів сусіднього будинку врятували чоловіка, за іншою адресою знайшли 73-річного пораненого, повідомили в ДСНС.
Загроза балістики у низці областей
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Повітряна тривога наразі оголошена у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.
На Донеччині за добу двоє людей загинули внаслідок обстрілів
На Донеччині за добу двоє людей загинули від обстрілів армії РФ у Нью-Йорку та Красногорівці, ще восьмеро жителів області отримали поранення. На Херсонщині через обстріли 12 квітня поранені семеро людей.
Богданівка наразі під контролем ЗСУ — Міноборони
Станом на ранок 13 квітня тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Вночі штурмові групи росіян пробилися на північну околицю міста, однак Богданівка залишається під контролем Сил оборони, повідомили в Міноборони.
Обстановка на Східному фронті загострилася — Сирський
Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася, що повʼязано зі значною активізацією наступальних дій росіян після проведення в РФ президентських виборів, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який наразі працює в районі операції на Покровському напрямку на Донеччині.
"Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП", — написав Сирський.
У Чорному морі один російський корабель — ВМС
Станом на ранок 13 квітня у Чорному морі один російський корабель, в Азовському морі російські кораблі відсутні.
У Міноборони РФ заявили про знищення українського дрону над Бєлгородщиною
У Міноборони РФ заявили, що російські ППО нібито знищили український безпілотник над Бєлгородською областю близько 9 ранку за місцевим часом.
СБУ запобігла замаху на життя начальника Херсонської ОВА
Служба безпеки України запобігла замаху на життя начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Чоловіка, якого підозрюють в організації замаху разом з російськими спецслужбами, затримали, повідомив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад голова СБУ Малюк.
Загроза балістики на Запоріжжі
У Повітряних силах ЗСУ повідили про загрозу застосування балістичного озброєння у Запорізькій області.
У найближчій перспективі у противника не буде можливості окупувати Часів Яр — комбат "Ахіллеса"
Російські військові не увійшли ні на околиці міста Часів Яр, ні у саме місто. Водночас їм вдалось захопити понад половину населеного пункту Богданівка та села Іванівське на Бахмутському напрямку, повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» Федоренко.
Армія РФ протягом доби 410 разів били по Запорізькій області
"Впродовж доби окупанти 410 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебувало щонайменше 8 населених пунктів", — повідомив глава Запорізької ОДА Іван Федоров.
Росіяни вночі обстріляли Очаків
"Уночі, 13 квітня, о 02:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та о 02:58 ворожі обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", — повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Ракетна небезпека у Міколаївській області
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Миколаївській області.
На фронті відбулось 97 бойових зіткнень — Генштаб
Протягом доби 12 квітня та у ніч на 13 квітня на передовій в Україні відбулось 97 бойових зіткнень, під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів дев'яти областей, повідомляється у ранкововму зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Яка ситуація на фронтах
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.
На Куп’янському напрямку РФ наступальних (штурмових) дій не вела.
На Лиманському напрямку російська армія 1 раз атакувала позиції ЗСУ в районі Торського Донецької області.
На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.
На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де РФ 29 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.
На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку російське військо не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, РФ здійснила 6 безуспішних атак на позиції ЗСУ.
Британець виграв суд проти Росії за тортури в полоні
Колишній військовий з Великої Британії, Шон Піннер, який воював в Україні і потрапив у полон у Маріуполі у 2022 році, виграв судовий процес проти Росії.
Про це повідомляє видання The Daily Mail.
Рішення про компенсацію за тортури в російському полоні було прийняте Солом'янським районним судом у Києві, до якого Піннер подав позов у жовтні 2023 року. Сума компенсації не розголошується.
Згідно з The Daily Mail, Москва, можливо, ігноруватиме це рішення, але справа може створити прецедент для інших військовополонених, які також можуть подати скарги проти Росії. Сам Піннер заявив, що має намір боротися за справедливість в британських судах.
Шольц: "Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну"
Росія не повинна виграти війну в Україну. Водночас російсько-українська війна не буде короткою і Німеччина ще тривалий час постачатиме зброю Україні.
Про це заявив в інтерв’ю виданню Tageszeitung канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну. Перешкодити Путіну виграти цю війну – це багато, як ми тепер знаємо", — сказав німецький канцлер.
Він підкреслив, що поєднує свою непохитну підтримку України з політикою, яка запобігає ескалації війни між Росією та НАТО.
США та Британія заборонили ввезення алюмінію, міді та нікелю з Росії
Міністерство фінансів США запровадило заборону на постачання в країну алюмінію, міді та нікелю, вироблених у Росії.
Про це йдеться на сайті відомства.
У рішенні йдеться, що імпорт та ввезення до США алюмінію, міді та нікелю російського походження забороняється "за низкою винятків, передбачених законом", та за наявності ліцензії чи іншого дозволу Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. Обмеження не поширюється на метали, здобуті до 13 квітня 2024 року.
Окрім того, глобальним біржам металів буде заборонено приймати вказані метали із Росії.
WSJ: Путін заявив МАГАТЕ про плани перезапуску Запорізької АЕС
Росія планує перезапустити Запорізьку атомну електростанцію. Президент Росії Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією, що ще більше посилює ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.
Про це пише з посиланням на джерела The Wall Street Journal (WSJ).
Наразі п'ять із шести реакторів залишаються у стані "холодна зупинка", шостий — у режимі "гаряча зупинка" для виробництва пари та тепла. У планах Москви — відновлення роботи хоча б одного реактора станції.
За інформацією видання, про це російський президент повідомив голову МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, коли той відвідував Росію у березні. Проте точних термінів виконання таких планів Путін не назвав.
FT: Україна домовляється з Іспанією, Польщею та Румунією щодо передачі систем ППО
Київ лобіює надсилання в Україну систем протиповітряної оборони Польщі, Румунії та Іспанії.
Про це повідомили Financial Times два джерела, знайомі з ходом переговорів.
Міністр закордонних справ Києва Дмитро Кулеба підтвердив в ефірі українських новин пізно в п’ятницю, що ведуться "активні переговори" з союзниками про придбання двох систем ППО Patriot і однієї системи ППО SAMP/T.
Хоча Кулеба не назвав цих союзників, офіційні особи, які знають про дискусії, повідомили FT, що Київ веде переговори з Польщею та Іспанією щодо батареї Patriot від кожної з них, а також з Румунією щодо SAMP/T.