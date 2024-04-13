Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot — Міноборони ФРН

Німеччина негайно передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс PATRIOT для захисту від російських повітряних атак.

Про це повідомили у Міноборони ФРН.

"Його передадуть на додаток до вже поставлених і запланованих систем протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

"Німеччина поставить Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot. Президент України Зеленський поінформував мене сьогодні по телефону про масовані російські повітряні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі. Ми непохитно стоїмо на боці України", — написав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом подякував Німеччині за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО.

"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", — написав Зеленський у Телеграм.

Зеленський і Шольц також обговорили підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024 в Берліні та підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії в червні.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

11 квітня росіяни ракетним ударом знищили Трипільську ТЕС на Київщині. До цього вони поцілили в Зміївську ТЕС в Харківській області, та ще в одну ТЕС — Вуглегірську, яка під окупацією з липня 2022 року. Всі три ТЕС належали "Центренерго" — єдиній державній енергогенеруючій компанії. Вона втратила 100% генерації.