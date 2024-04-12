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Україна сама вирішуватиме, як захищати себе — спільна заява прем'єрів Канади та Франції
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Україна сама вирішуватиме, як захищати себе — спільна заява прем'єрів Канади та Франції

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Канада, Франція, Україна
Глава уряду Канади Джастін Трюдо та прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь під час спільної пресконференції в Оттаві, Онтаріо, Канада , 11 квітня 2024 року. EUTERS/Blair Gable

Прем'єр-міністри Канади Джастін Трюдо та Франції Габріель Атталь заявили, що Україна має самостійно вирішувати, яким чином проводити власну оборону й захищати своє населення.

Про це йдеться у спільній заяві політиків за підсумками їхньої зустрічі, 11 квітня.

"Канада та Франція однозначно засуджують загарбницьку війну Росії проти України та залишаються твердо відданими незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, в тому числі у територіальних водах. Ми переконані, що Україна сама має вирішувати, як обороняти себе й захищати свій народ", — наголошується у документі.

Також зазначається, що обидві держави продовжать підтримувати Україну "на двосторонньому рівні та у всіх міжнародних організаціях", членами яких вони є.

"Канада та Франція рішуче налаштовані допомогти із відновленням та реконструкцією України, реагуючи на негайні гуманітарні потреби, підтримуючи реформи та боротьбу із корупцією, а також збільшуючи торговельні інвестиції до України, сприяючи участі приватного сектору", — йдеться у заяві прем'єрів.

Крім цього Канада та Франція пообіцяли "сприяти тривалому та справедливому миру для України".

22 березня США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь. Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями з військового погляду.

9 квітня міністр оборони США Ллойд Остін закликав Україну не бити по російських НПЗ і зосередитися на військових цілях. Зауваження Остіна щодо ударів по російських НПЗ засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив адміністрацію президента США в перешкоджанні ефективним діям України з "політичних причин".

Що відомо про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в РФ

13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.

Вранці, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

Джерела у ГУР МО повідомили Суспільному, що це спецоперація українських розвідників. Там додали, що під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".

За даними джерел Суспільного, нічні вибухи на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.

Неназваний представник НАТО розповів агентству Reuters, що українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% потужностей РФ.

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