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Корольчук: стратегія ударів росіян — змусити Україну маневрувати блоками АЕС
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Корольчук: стратегія ударів росіян — змусити Україну маневрувати блоками АЕС

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Юрій Корольчук
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Фото: Українське радіо

Ударами по енергетичній інфраструктурі України росіяни хочуть змусити Україну маневрувати блоками АЕС, що може призвести до більшої аварійності.

Таку думку висловив в ефірі Українського радіо експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Тактику чи стратегію російської сторони мені зрозуміти важко. Я можу тільки припустити, що вони добиваються ослаблення маневреної генерації ТЕС і ТЕЦ. Особливо в прифронтових регіонах. Навіть Сумську область сьогодні можна вважати прифронтовою. Там сьогодні теж були ураження об'єктів генерації. Тому ослаблення маневреної генерації веде до того, що перед владою, урядом, Міненерго буде стояти вибір – або навантажувати більше атомні електростанції і фактично ними маневрувати, коли зросте споживання влітку. А це може призвести до більшої аварійності. І, скоріше за все, це така стратегія російської сторони", — підкреслив Юрій Корольчук.

На його думку, росіяни хочуть вибити Україну з нормального графіка управління АЕС.

"Маневрена генерація означає те, що повинен швидко включатися в роботу блок теплової або гідроелектростанції і покривати зростання споживання електроенергії. За відсутністю цих блоків, які сьогодні розбиваються ракетними ударами, виникає питання, що робити? Варіант А – це відключати споживачів від електроенергії у період великого споживання. Або варіант Б – це давати навантаження на атомні електростанції. Це, по суті, єдиний стабільний вид генерації, який сьогодні залишається. Сонячна і вітрова генерація також будуть брати у цьому участь. Але нестабільно. На них спиратись, на жаль, не можна. Тому постане питання – або відключати споживачів, або підвищувати/понижувати потужність атомних блоків. Цього робити не можна. У них проєктної потужності такої немає. Хоча, на жаль, це роблять. Робиться, скажімо так, в умовно контрольованому режимі", — зауважив експерт.

Він вважає, що вихід із ситуації — це ремонт пошкоджених об’єктів інфраструктури.

"Вихід один – треба ремонтувати. І в будь-якому випадку треба розуміти, що навіть якщо доведеться жити в умовах відключення електроенергії, то за умови стабільної роботи атомної генерації, без використання її в напружених режимах, в принципі, можна продовжувати жити, існувати та працювати. Але для цього доведеться обмежувати і промисловість, і населення. Промисловість – це, звичайно, втрати для бюджету. І це буде суттєво бити по економіці держави. Але такі умови", — сказав експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

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