Верховна Рада України 11 квітня прийняла постанову, за якою Кабмін України має розробити документи щодо додаткової премії у 70 тисяч грн військовим ЗСУ, які перебувають на передовій. Цю суму мають виплачувати за кожні 30 днів "на нулі".

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

"За" проголосував 321 народний обранець. Раніше в Законопроєкті про мобілізацію були скасовані попередньо схвалені мотиваційні норми про 70 тисяч для бійців "на нулі".

ВРУ доручила уряду розробити і ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану. Серед таких винагород — 70 тисяч грн за кожні 30 днів (сумарно) перебування на лінії бойового зіткнення. Винагорода — додаткова до 20-25 тисяч грошового забезпечення та 100 тисяч "бойових".

Ці 70 тисяч передбачатимуться для військових, які виконують бойові чи спеціальні завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (наприклад, між позиціями військ противника та своїх, на тимчасово окупованій територіях України).

Крім того, цією ж постановою вирішено, що найближчим часом потрібно внести законопроєкт про ротацію військових, їх звільнення з військової служби та медико-соціальну реабілітацію.

Постанова набуває чинності з дня ухвалення, тобто від 11 квітня 2024 року.

З нового законопроєкту про мобілізацію, який 11 квітня у другому читанні прийняла ВРУ, прибрали положення, що встановлювало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Це була ініціатива головнокомандувача Олександра Сирського.

Що відомо про закон стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.