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Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 39 "шахедів"
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Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 39 "шахедів"

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Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 39 "шахедів" — обстріл 11 квітня
Робота ППО. Генеральний штаб ЗСУ

У ніч проти 11 квітня сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей: 18 ракет і 39 “шахедів”, якими РФ атакувала Україну.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.

Зазначається, що у ніч на 11 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина.

Загалом військо РФ застосувало 82 засоби повітряного нападу:

  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. РФ);
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область РФ);
  • 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл. РФ)
  • 40 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136” (із районів Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим).
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).

До відбиття повітряного нападу були залучені винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 39 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 39 "шахедів". Повітряні Сили

Внаслідок нового масованого удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджені підстанції "Укренерго" та об'єкти генерації у 5 областях: Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.

Про це станом на 8 ранку повідомили в "Укренерго".

З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.

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