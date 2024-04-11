Станом на ранок 11 квітня в Україні без світла залишилися 380 населених пунктів. Зокрема через бойові дії електроенергію вимкнули у Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Сумській, Харківській областях. На Харківщині енергетики застосували аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні вранці внаслідок масованої комбінованої атаки російськими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції «Укренерго» та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях", — пояснили в компанії.

З 06:31 у Харківській області ввели графіки аварійних відключень. Для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі. В інших регіонах обмеження для споживачів нема, але "Укренерго" просить обмежити користування потужними енергомісткими приладами в пікові години — з 19:00 до 21:00.

Імпорт, експорт та аварійна допомога

Імпорт відбувався в ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальний обсяг — 833 МВТ*год.

Вдень проходив експорт з електростанцій на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) до Угорщини, Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг — 2 812 МВТ*год.

10 квітня вдень в Україні був надлишок електроенергії. На запит "Укренерго" польський оператор енергосистеми PSE з 10:00 до 18:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії.

Натомість в вечері був дефіцит електрики. Для підтримки балансу "Укренерго" з 20:00 до 21:00 залучало аварійну допомогу від польського PSE.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

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