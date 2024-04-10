Американські митці, активісти, науковці закликають Конгрес ухвалити фінансування допомоги Україні, бо Росія готує новий наступ і якщо армія РФ прорветься, це буде вина США.

Звернення до законодавців підписали 36 американських митців, науковців та активістів, серед яких історик Тімоті Снайдер, актори Шон Пенн, Барбра Стрейзанд, група Imagine Dragons та астронавт Скотт Келлі, передає CNN.

"Українці борються за своє існування. На окупованих територіях Росія катує українських громадян, викрадає українських дітей та вбиває українських лідерів. На території, до якої може дотягнутися зброєю, вона завдає ударів по цивільному населенню та рятувальниках. Російські ракети, безпілотники та бомби руйнують церкви та пам'ятники Голокосту. Російська окупація загрожує українським мусульманам, кримським татарам", — йдеться у зверненні.

У документі зазначається, що російські лідери відкрито кажуть, що їхня мета – знищення української держави та знищення українців як народу.

"Російські пропагандисти чи не щодня погрожують геноцидом. Прямо зараз Росія використовує ракети та бомби, щоб знищити старовинне та прекрасне місто Харків, де колись проживало 1,5 мільйона людей, так само як знищила Маріуполь, Алеппо та Грозний", — зазначають підписанти.

За їхніми словами, українці борються також і за "нашу безпеку і свободу кожного" і опираючись російській диктатурі, вони показують, що демократія може захистити себе.

"Захищаючи свої кордони, вони захищають міжнародний порядок і стримують хаос. Воюючи з РФ наодинці, вони захищають Європу. Показуючи, наскільки важкими є наступальні операції, українці роблять війну Китаю в Тихому океані менш імовірною. Ведучи звичайну війну проти ядерної держави, вони роблять розповсюдження ядерної зброї та ядерну війну менш імовірними", — йдеться у зверненні.

Підписанти наголошують, що ЗСУ захищають основні американські інтереси, роблять речі, які американці не можуть зробити самі.

"Поглинаючи всю російську атаку, вони унеможливлюють інші війни в Європі. Вони стримують Китай, жодним чином не провокуючи Пекін. Показуючи, що ядерній державі можна протистояти, вони вчать інші країни, що їм не потрібно створювати ядерну зброю. Протягом двох років українці захищали нас і свій народ. Більшість американців це розуміють і хочуть допомогти Україні. І більшість обраних представників теж", — пишуть вони.

У зверненні зазначається, що США підводять українців. За словами активістів, минуло 474 дні відтоді, як Конгрес ухвалив закон на підтримку України, а це більша частина часу з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"За час нашої бездіяльності Росія відновила свою армію. Вона готує новий наступ, випробовує Україну по всьому фронту і незаконно використовує хімічну зброю, щоб вибити українських солдатів з окопів. Якщо Росія прорветься, це буде наша провина. І тоді ми зрозуміємо, що ми втратили. Все, що Україна робить для нас, може бути зведено нанівець", — йдеться у документі.

Активісти наголошують — якщо Україна зазнає поразки, світ стане набагато небезпечнішим.

"Це буде світ, де ми можемо очікувати війни в Європі та війни в Азії. Світ, у якому Росія може перекрити продовольство на Близький Схід і в Африку, яке зараз постачає Україна. Світ без правил і світ, повний ядерної зброї. І тоді буде надто пізно зробити те, що зараз легко: допомогти союзнику, який веде боротьбу свого життя, ухваливши закон у Конгресі", — зазначили вони.

За словами підписантів, тоді буде занадто пізно зробити те, що зараз здається простим — допомогти союзнику, який веде боротьбу за своє життя, прийнявши закон у Конгресі.

"Витратьте п'ять центів з долара оборонного відомства, цент з загального бюджетного долара, більша частина якого, так чи інакше, залишається у США. Ми не повинні підвести наших союзників. У всьому світі всі, хто дивиться на нас, вважають, що Україна — це легкий вибір для нас. Це демократія, а ми стверджуємо, що підтримуємо демократії", — йдеться у зверненні.

Активісти наголошують, що ЗСУ роблять те, що США не можуть зробити самі — Україна бореться сама, а не просить американські війська.

"Те, що Америка повинна зробити для підтримки України, є мінімальним. Якщо ми не зможемо виконати свої зобов'язання перед Україною, ніхто не повірить, що ми будемо підтримувати когось із наших союзників у майбутньому. Це послабить нас і створить світ війни. А українці — дивовижні союзники. Вони добре воюють на дуже довгому фронті. Вони очистили Чорне море від російського флоту, що дозволило українському сільському господарству годувати Близький Схід і Африку. Вони розробили і розгорнули власну зброю. Вони роблять все, що в їхніх силах, і щодня зазнають болючих людських втрат. Але для продовження боротьби їм потрібні речі, які можемо надати лише ми", — йдеться у документі.

За словами підписантів, українці дають американцям шанс вчинити правильно, "для них, для нас, заради порядності, заради людяності".

" Україна може захистити себе і принести стабільність у всьому світі. Якщо ж ми дозволимо Україні програти, ми накличемо катастрофу для них і для себе. Конгрес повертається до сесії у вівторок. Часу обмаль, а нові небезпеки можуть з'явитися дуже швидко. Разом ми закликаємо Конгрес зробити правильний вибір прямо зараз. Підтримайте Україну", — наголошують активісти.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.