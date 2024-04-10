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США вважатимуть Китай відповідальним за успіхи Росії в Україні — Держдеп США
КИТАЙСШАВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітика

США вважатимуть Китай відповідальним за успіхи Росії в Україні — Держдеп США

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Держдеп США
Держдеп США. Ілюстративне фото: Getty Images

Сполучені Штати будуть читати Китай відповідальним, якщо Росія доб'ється успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

Про це сказав заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, передає DW.

Таким чином представник Держдепу США прокоментував візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Китаю. Там голова МЗС РФ та його китайський колега Ван І висловилися за зміцнення стратегічної співпраці між країнами. За даними китайських державних ЗМІ, голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова "зміцнювати двосторонні зв'язки" та "багатосторонню стратегічну координацію" з Росією.

Він зазначив, що територіальні захоплення Росії можуть змінити баланс сил у Європі "у відверто неприйнятний спосіб".

"Ми прямо заявили Китаю, що якщо це продовжуватиметься, то це вплине на відносини між США та Китаєм. Ми не стоятимемо осторонь і говоритимемо, що все гаразд Ми розглядатимемо це не просто як унікальні дії Росії, а як об'єднаний комплекс дій, що підтримується Китаєм, а також КНДР. Це суперечить нашим інтересам.", — сказав заступник держсекретаря США.

За словами Кемпбелла, для США підтримання миру та стабільності в Європі історично є найважливішою місією.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.

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